Вимагають капітуляції: у ISW проаналізували заяву Пєскова щодо незацікавленості у переговорах

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що раніше Росія хотіла звинуватити Україну у відмові від "розумних" переговорів, втім, вони відійшли від цієї інформаційної операції.

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Росія відходить від своєї інформаційної операції, яка спрямована на імітацію інтересу до переговорів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 грудня.

Зокрема, 19 грудня Володимир Зеленський вкотре відкинув можливість переговорів з РФ та заявив, що це питання вже "неактуальне". Таку заяву не змогли залишити без уваги у Росії. Вже 20 грудня спікер президента РФ Дмитро Пєсков наголосив на тому, що Кремль начебто давно наголошував на відсутності "основи" чи "фундаменту" для проведення переговорів з Україною.

Також Пєсков заявив про відсутність передумов для проведення переговорів. Аналітики кажуть, що під таким висловлюванням спікер, імовірно, мав на увазі незмінні цілі у цій війні. Своєю чергою вони рівнозначні капітуляції України і Заходу.

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В американському Інституті вивчення війни кажуть, що Росія не планує проводити мирні переговори з Україною. Раніше Росія імітувала зацікавленість у переговорах, аби звинуватити Україну у відмові від "розумних" переговорів. Так країна-агресор хотіла представити себе відповідальною стороною.

Однак, на думку аналітиків, РФ відходить від цієї інформаційної операції.

Нагадаємо, у звіті від 16 грудня аналітики ISW зазначали, що не бачать зацікавленості РФ у переговорах. Зокрема, представник Росії при ООН казав, що Україна начебто втратила свою можливість і тепер будь які переговори передбачають лише "капітуляцію" України.

Також ЗМІ повідомляли, що на думку Пєскова, Україна вийшла з переговорів через нібито наполягання Великої Британії. Окрім того, у Росії заявляли, що для переговорів Україна має поступитися територією.