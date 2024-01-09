Нардепа Дубінського із СІЗО доправили на невідкладну операцію, — адвокати

Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram-каналі парламентарія, викликати швидку в адміністрації слідчого ізолятору погодилися лише після звернень до Уповноваженого з прав людини.

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Народний депутат Олександр Дубінський потрапив до лікарні з невідкладною операцією. Адвокати запевняють, що швидку в СІЗО викликали через 12 годин після його звернення. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 9 січня в Telegram-каналі парламентарія.

Фельдшери з моргу діагностували підозру на апендицит

За словами Дубінського, до лікарів СІЗО він звернувся у понеділок ввечері, 8 січня, із скаргами на гострий біль. Згодом до нардепа прийшли фельдшери з місцевого моргу та "на словах" діагностували підозру на "гострий апендицит", однак, як запевняє парламентарій, швидку вони не викликали.

"Знаходжусь зараз у лікарні швидкої допомоги, з невідкладною операцією. Сьогодні мене сюди привезли після того, як мої адвокати оббивали пороги Лук'янівки та намагалися викликати швидку", — йдеться у повідомленні.

За словами Дубінського, у вівторок вранці, 9 січня, його адвокати двічі намагалися викликати швидку , враховуючи його стан та біль у животі, що не припинявся.

Однак, як додає нардеп, в адміністрації слідчого ізолятору нібито заявили, що швидку вони не пропустять і викликати її можуть лише за вимогами фельдшерів місцевої лікарні при СІЗО.

Парламентарій запевняє, що викликати швидку допомогу в адміністрації СІЗО погодилися лише після особистого прийому адвокатів.

"Швидку СІЗО таки викликало, але через 12 годин після мого звернення з гострим болем. І після звернень моїх адвокатів до Уповноваженого з прав людини", — розповів Дубінський.

Адвокати встановлюють, чи стала причина операції результатом побоїв

Нардеп додав, що його адвокати "зроблять всю необхідну роботу" і встановлять "чи стала причина операції результатом побоїв, які організував і замовив Костін або просто експромт — не надати медичної допомоги, а там "немає людини — немає проблеми".

Операція Дубінського: що кажуть у поліції та СІЗО

На момент написання новини столичні правоохоронці та представники слідчого ізолятору не підтвердили відповідну інформацію щодо Дубінського.

Побиття Дубінського в СІЗО

2 грудня адвокати нардепа Олександра Дубінського повідомили, що їхнього клієнта побили в Київському СІЗО. На місце прибула "швидка". Медики констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Поліція спростувала факт побиття нардепа

Як інформують правоохоронці, до поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що впродовж двох діб нардепу, під час перебування в слідчому ізоляторі, завдавали тілесних ушкоджень.

3 грудня слідчо-оперативна група столичної поліції прибула до СІЗО, аби з'ясувати обставини. За результатами перевірки судово-медичного дослідження інформація у повідомленні адвокатів нардепа не підтвердилася.

Справа Дубінського: що відомо

13 листопада ДБР і СБУ повідомили про кримінальне провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського за підозрою в державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу.

За даними слідства, Дубінський був відомий на прізвисько "Буратіно", і, ймовірно, його використовували російські агенти для дестабілізації обстановки в країні, проведення інформаційних операцій проти учасників Революції Гідності й здійснення впливу на президентські вибори в США.