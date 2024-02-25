Україна була готова до поступок на переговорах із РФ: у Шольца розповіли деталі

Очільника МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що президент Росії Володимир Путін не хоче перемовин та миру, натомість йому потрібні "завоювання". А підставою для поступок у 2022 році було виведення підрозділів ЗС РФ з українських територій.

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Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна була готова до поступок на перемовинах у Стамбулі (Туреччина) у березні 2022 року. Про це повідомило видання BILD.

Вона зазначила, що немає того, хто б не хотів, аби закінчилася війна.

"Ми робимо все можливе, щоб ця надія нарешті здійснилася. Зокрема постачаємо зброю, щоб Україна могла оборонятися", — сказала Анналена Бербок.

З її слів, той, хто стверджує, що постачання зброї лише затягує війну, грає на руку президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Вона зауважила, що казати, що нібито Захід заважає Україні вести переговори — це брехня. Натомість західні країни невпинно працюють, аби в Україні знову запанував мир.

"І це теж факт: Україна вела переговори з Росією у Стамбулі у березні 2022 року та була готова до поступок. Звісно, підставою було те, що Росія виводить свої війська", — пояснила вона.

Бербок зазначила, що замість виведення військ відбулася Буча, де людям зав'язували руки і розстрілювали перед їхніми власними будинками, жінок ґвалтували, а дітей вивозили до Росії. Взимку окупанти бомбили українські електростанції, аби люди жили в темряві та холоді.

Анналена Бербок заявила, що Володимир Путін не хоче переговорів та миру, він хоче "завоювань", про що й сам каже.

"І продовжуючи свою жорстоку агресивну війну за кордоном, Путін пригнічує будь-яку інакодумність у Росії. Він залишив Олексія Навального вмирати на очах усього світу. А тепер він затримує російських підлітків, які покладають квіти на згадку про Навального. Підлітків, які хочуть того ж, що й усе в Україні: нарешті знову жити у свободі та світі", — пояснила вона.

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає Путіна звільнити українських дітей, вивести свої війська та зупинити війну, після чого зможе настати мир, а весь світ зітхне з полегшенням.

Нагадаємо, 22 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна повинна довести іншим, що не має капітулювати в майбутньому, тобто вести переговори на умовах Росії.

Того ж дня у ЗМІ повідомили, що європейські дипломати вважають, що потрібно підштовхнути Київ до переговорів з Москвою, аби заморозити конфлікт і зафіксувати поточні територіальні здобутки в обмін на "гарантії безпеки" Заходу та надання шляху до членства в ЄС.