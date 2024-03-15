"Відвертий шантаж": у Раді розповіли про політичний торг щодо розгляду закону про мобілізацію
За словами нардепа Гетманцева, частина народних обранців хоче окремого розгляду для кожної правки до законопроєкту про мобілізацію.
Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Times of Ukraine підтвердив, що деякі парламентарі ставлять вимогу розглядати окремо кожну правку до законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації, допоки їм не дозволять виїжджати за кордон.
"Це відвертий шантаж, який ми чуємо і чуємо в різних форматах", — заявив Гетманцев і додав, що вважає "політичний туризм" неприйнятним у нинішніх реаліях.
Народний обранець нагадав, що до законопроєкту про мобілізацію подано понад 4200 правок.
"Більшість правок є спамом. Це, наприклад, коли римська цифра замінюється на арабську. Тобто, це правки, які не несуть змістовного навантаження", — розказав депутат.
За словами Гетманцева, відбувається певний політичний торг між опозицією і владою.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. До другого читання народні обранці подали понад 4200 поправок.
7 березня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що документ перебуває на розгляді у комітеті з питань національної безпеки і оборони. Він прогнозував, що народні депутати можуть винести остаточне рішення щодо законопроєкту вже до кінця березня.