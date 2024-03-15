"Відвертий шантаж": у Раді розповіли про політичний торг щодо розгляду закону про мобілізацію

За словами нардепа Гетманцева, частина народних обранців хоче окремого розгляду для кожної правки до законопроєкту про мобілізацію.

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Народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі Times of Ukraine підтвердив, що деякі парламентарі ставлять вимогу розглядати окремо кожну правку до законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації, допоки їм не дозволять виїжджати за кордон.

"Це відвертий шантаж, який ми чуємо і чуємо в різних форматах", — заявив Гетманцев і додав, що вважає "політичний туризм" неприйнятним у нинішніх реаліях.

Народний обранець нагадав, що до законопроєкту про мобілізацію подано понад 4200 правок.

"Більшість правок є спамом. Це, наприклад, коли римська цифра замінюється на арабську. Тобто, це правки, які не несуть змістовного навантаження", — розказав депутат.

За словами Гетманцева, відбувається певний політичний торг між опозицією і владою.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації. До другого читання народні обранці подали понад 4200 поправок.

7 березня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що документ перебуває на розгляді у комітеті з питань національної безпеки і оборони. Він прогнозував, що народні депутати можуть винести остаточне рішення щодо законопроєкту вже до кінця березня.