"Йдеться про злочин": у Раді готують документ про нелегітимність Путіна, — нардеп (відео)

За словами депутата Олександра Мережка, Україна не визнає результати "виборів" у РФ і вже ухвалила відповідну постанову. Також готується проєкт другої постанови, в якій йтиметься про невизнання Путіна легітимним президентом.

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Верховна Рада України готує звернення до країн світу, у якому міститиметься заклик не визнавати Володимира Путіна легітимним президентом Російської Федерації. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка в ефірі "Радіо Свобода".

Мережко зазначив, що Київ не визнає легітимність "виборів" у Росії. За його словами, Рада вже ухвалила постанову, у якій ідеться, що ці "вибори" слід розглядати як міжнародний злочин.

"З юридичної точки зору йдеться про злочин", — сказав нардеп.

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Крім того, за словами Мережка, депутати готують ще одну постанову, у якій ідеться про невизнання Володимира Путіна легітимним президентом.

Ініціаторами звернення є комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та голова Верховної Ради.

"Основний пункт, основна ідея цього звернення полягає в тому, щоб закликати країни світу, парламенти, держави не визнавати Путіна легітимним", — пояснив Мережко.

Мережко про "вибори" в РФ (31:28)

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 13 березня заявив, що Київ не визнаватиме результати "виборів" президента Російської Федерації, адже в цій країні "ніяких виборів уже давно немає".

Зі свого боку радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 19 березня сказав, що постановочні вибори в Росії не відповідали критеріям свободи або справедливості, однак "реальність така, що Путін є президентом Росії", і Вашингтон і далі "матиме справу з цією реальністю".