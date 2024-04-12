"Європа повинна буде мобілізуватися": Україні потрібно виділити 50 млрд євро, — Макрон
За словами президента Франції, ситуація в Україні безпосередньо впливає на безпеку в країнах Європейського Союзу.
Країни Європи повинні будуть надати Україні 50 мільярдів євро допомоги в рамках програми Ukraine Facility. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час відкриття порохового заводу у французькому Бержераку, передає BFMTV.
За його словами, гроші необхідно дати українцям, оскільки США затримують допомогу.
"Якщо фінансування від США не буде, Європа повинна буде мобілізуватися і побудувати нові фінансові інструменти", — сказав французький лідер.
Він також заявив, що Європа не може кинути Україну, адже країна розташована не так недалеко від Франції. Її безпека — це безпека Європи.
"Ми не можемо кинути Україну. Тому що Україна — це за 1500 км звідси. Тобто це означає, що це наша особиста безпека, це можливість для Європи бути у світі", — сказав Макрон.
Нагадаємо, голова "Центру аналізу та стратегій" Ігор Чаленко розповів Фокусу, що президент Франції Емманюель Макрон намагається розшукати шлях до європейського лідерства, але не з погляду глави країни. За його словами, всі його заяви про можливість введення французького контингенту демонструють, що у Кремля з'явилася дійсно потужна сила протистояння в Європі.
Також повідомлялося, що в Євросоюзі придумали, як торгуватимуть з Україною. Нинішній пільговий режим з Україною закінчується 5 червня 2024 року, але нова угода дасть змогу його продовжити до 2025 року.