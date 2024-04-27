Зеленський встановив Джонсону дедлайн для ухвалення військової допомоги, — Politico

Під час зустрічі Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що у березні або квітні в Україні закінчаться боєприпаси. Після цього план дій щодо військової підтримки дали розробляти одному з найгарячіших прихильників допомоги України Джошу Годжесу.

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Зустріч президента України Володимира Зеленського та спікера Палати представників США у грудні 2023 року вплинула на рішення Майка Джонсона про схвалення військової допомоги, адже український президент пояснив, скільки ще Збройні сили України будуть спроможні протистояти росіянам без підтримки США. Про це повідомило Politico з посиланням на власні анонімні джерела.

Зеленський та Джонсон у грудні 2023 сиділи в кабінеті спікера Палати представників. Як стверджують джерела Politico, президент України заявив, що "час спливає" та дав зрозуміти, скільки Україна зможе протистояти новому натиску російських ракет і безпілотників.

"Березень або квітень", — сказав Зеленський.

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Цей похмурий прогноз вплинув на рішення Джонсона піти проти своїх консервативних колег і прийти на допомогу Україні з пакетом допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів.

"Найважливіше те, що це дало Джонсону дедлайн, який спікер визначив як свій власний для пакету допомоги Україні. Джонсон вклався в цей термін, маючи в запасі трохи більше тижня", — йдеться у матеріалі.

Саме зустріч із Зеленським, за твердженням джерел Politico, змусила Джонсона, використовуючи свою посаду спікера, сприяти наданню Україні більшої кількості озброєнь.

"Їм потрібні боєприпаси, їм потрібна техніка, щоб вони могли продовжувати воювати", — сказав співрозмовник видання.

Підготувати законодавство і план дій було доручено Джошу Годжесу — раднику Джонсона з питань національної безпеки, який був одним з найактивніших прихильників надання допомоги Україні. Він мав дуже великий вплив і на Джонсона.

"Спікер (Джонсон, — ред.) міг чути поради від інших у своєму кабінеті, що він не повинен рухатися вперед з наданням допомоги, або ж обмежитися лише підтримкою Ізраїлю. Але Годжес стверджував, що США мають можливість протистояти зростаючій осі між Росією, Китаєм та Іраном у спосіб, який був би і негайним, і економічно ефективним", — зазначило Politico.

Нагадаємо, 17 квітня в Палаті представників проголосували за чотири законопроєкти, два з яких стосувалися виділення пакетів допомоги Україні, решта допомагали Ізраїлю, Тайваню і вирішували інші питання, важливі для американців. У першому законопроєкті йшлося про конфіскацію заморожених російських активів, у другому — про надання Україні зброї та іншої підтримки на загальну суму 64 млрд дол Пропозиція підтримати український народ "висіла" в Конгресі із жовтня 2023 року: її з різних причин блокували представники Республіканської партії.

24 квітня Сенат США (верхня палата Конгресу) проголосував за надання Україні пакета допомоги в розмірі 61 мільярди доларів. Одразу після цього у цей же день у прямому етері документ підписав президент США Джо Байден.