"Він знає Путіна": Зеленський пояснив, чому Трампу потрібно приїхати в Україну

Американський політик запевняє, що "знає" Путіна. У разі повернення в Білий дім, Дональд Трамп має побачити, що очільник Кремля зробив в Україні.

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Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому розповів, що поки що у нього немає стратегії спілкування з Дональдом Трампом, якщо той знову повернеться в Білий дім. Але він хотів би, щоб 45-й президент, який часто говорить про те, що знає Путіна, приїхав в Україну і побачив на власні очі до чого призводить вторгнення Росії. Про це Зеленський розповів у розмові з The Guardian.

На думку президента, Дональд Трамп має побачити результати того, що приніс в Україну російський диктатор Путін. Поки що в Україні та США побоюються, що в разі перемоги Трампа на виборах, він може припинити допомагати Україні у війні. Минулого року Трамп хвалився, що може покласти край війні за "24 години".

Помічники Трампа раніше накидали можливий план, який передбачає передачу Росії східних регіонів України, а також Криму. Але Зеленський ясно дав зрозуміти, що "українці цього не потерплять". Вони також не приймуть російський "ультиматум", який змусить Україну відмовитися від інтеграції з Європою і майбутнього членства в НАТО, сказав він.

Зеленський вважає, що Трампу потрібно було б глибше зрозуміти ситуацію і побачити на власні очі, що відбувається в Україні.

"Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, потрібно не тільки спілкуватися з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, із ким маєш справу", — пояснив Зеленський, зазначивши, що поки що не знає, яку стратегію спілкування обрати з Трампом, якщо 45-й президент США повернеться в Білий дім.

"Я хочу поговорити з ним відкрито. Я хочу, щоб він приїхав і побачив війну на власні очі. А потім поговорити з ним. Я думаю, що йому це знадобиться, щоб краще зрозуміти ситуацію", — сказав Зеленський.

Дональд Трамп ризикує стати "президентом-невдахою", якщо виграє листопадові вибори й нав'яже Україні погану мирну угоду, заявив Володимир Зеленський, заявивши, що це означатиме кінець США як глобального гравця на світовій політичній арені.

Зеленський визнав, що Трамп, у разі переобрання, справді може завдати Україні нищівної військової поразки. Він може припинити "підтримку, зброю і гроші" і навіть "укласти угоди" з партнерами Києва, щоб вони припинили постачання життєво важливої зброї.

"Україна голими руками, без зброї не зможе боротися з багатомільйонною російською армією", — заявив Зеленський в інтерв'ю.

Виступаючи у своїй президентській штаб-квартирі, він сказав, що вважає такий сценарій малоймовірним. Але він сказав, що якщо це станеться, це матиме серйозні наслідки для становища США у світі, а також для особисто Трампа.

Він припустив, що Володимир Путін порушить будь-яку угоду, укладену за посередництва Трампа. "Перемир'я — це пастка", — сказав він. За його словами, після паузи Путін "піде далі", принизивши Трампа і змусивши його виглядати "дуже слабким" в очах світу.

"Йдеться не про Трампа як про особистість, а про інститути Сполучених Штатів. Вони стануть дуже слабкими. США більше не будуть світовим лідером. Так, вони будуть потужними, перш за все, у внутрішній економіці, тому що в них, без сумніву, потужна економіка. Але з погляду міжнародного впливу вони дорівнюватимуть нулю", — заявив Зеленський.

І це може спонукати інших авторитарних лідерів "вийти на арену", наслідуючи агресивний підхід Путіна.

І в кінцевому підсумку це закінчиться глобальною катастрофою: "Початок того, про що всі так бояться говорити. Це реальність. І це справжня Третя світова війна", — сказав Зеленський, підтвердивши, що з Трампом від його імені вже спілкувався колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, президент України повідомив, що США вже підтвердили свою присутність на високому рівні на саміті у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Але Китай не підтвердив свою участь, зазначав Зеленський.