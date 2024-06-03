"Он знает Путина": Зеленский объяснил, почему Трампу нужно приехать в Украину

Американский политик уверяет, что "знает" Путина. В случае возвращения в Белый дом, Дональд Трамп должен увидеть, что глава Кремля сделал в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в котором рассказал, что пока у него нет стратегии общения с Дональдом Трампом, если тот снова вернется в Белый дом. Но он хотел бы, чтоб 45-й президент, который часто говорит о том, что знает Путина, приехал в Украину, и увидел своими глазами к чему приводит вторжение России. Об этом Зеленский рассказал в беседе с The Guardian.

По мнению президента, Дональд Трамп должен увидеть результаты того, что принес в Украину российский диктатор Путин. Пока в Украине и США опасаются, что в случае победы Трампа на выборах, он может прекратить помогать Украине в войне. В прошлом году Трамп хвастался, что может положить конец войне за "24 часа".

Помощники Трампа ранее набросали возможный план, который предполагает передачу России восточных регионов Украины, а также Крыма. Но Зеленский ясно дал понять, что "украинцы этого не потерпят". Они также не примут российский "ультиматум", который вынудит Украину отказаться от интеграции с Европой и будущего членства в НАТО, сказал он.

Зеленский считает, что Трампу нужно было бы глубже понять ситуацию и увидеть своими глазами, что происходит в Украине.

"Он знает Путина, насколько я понимаю по некоторым высказываниям. Думаю, чтобы знать Путина, нужно не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело", – пояснил Зеленский, отметив, что пока не знает, какую стратегию общения выбрать с Трампом, если 45-й президент США вернется в Белый дом.

"Я хочу поговорить с ним открыто. Я хочу, чтобы он приехал и увидел войну своими глазами. А потом поговорить с ним. Я думаю, что ему это понадобится, чтобы лучше понять ситуацию ", — сказал Зеленский.

Дональд Трамп рискует стать "президентом-неудачником", если выиграет ноябрьские выборы и навяжет Украине плохое мирное соглашение, заявил Владимир Зеленский, заявив, что это будет означать конец США как глобального игрока на мировой политической арене.

Зеленский признал, что Трамп, в случае переизбрания, действительно может нанести Украине сокрушительное военное поражение. Он может прекратить "поддержку, оружие и деньги" и даже "заключить сделки" с партнерами Киева, чтобы они прекратили поставки жизненно важного оружия.

"Украина голыми руками, без оружия не сможет бороться с многомиллионной российской армией", — заявил Зеленский в интервью.

Выступая в своей президентской штаб-квартире, он сказал, что считает такой сценарий маловероятным. Но он сказал, что если это произойдет, это будет иметь серьезные последствия для положения США в мире, а также для лично Трампа.

Он предположил, что Владимир Путин нарушит любое соглашение, заключенное при посредничестве Трампа. "Перемирие — это ловушка", — сказал он. По его словам, после паузы Путин "пойдет дальше", унизив Трампа и заставив его выглядеть "очень слабым" в глазах мира.

"Речь идет не о Трампе как о личности, а об институтах Соединенных Штатов. Они станут очень слабыми. США больше не будут мировым лидером. Да, они будут мощными, прежде всего, во внутренней экономике, потому что у них, без сомнения, мощная экономика. Но с точки зрения международного влияния они будут равны нулю", — заявил Зеленский.

И это может сподвигнуть других авторитарных лидеров "выйти на арену", подражая агрессивному подходу Путина.

И в конечном итоге это закончится глобальной катастрофой: "Начало того, о чем все так боятся говорить. Это реальность. И это настоящая Третья мировая война", — сказал Зеленский, подтвердив, что с Трампом от его имени уже общался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним, президент Украины сообщил, что США уже подтвердили свое присутствие на высоком уровне на саммите в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Но Китай не подтвердил свое участие, отмечал Зеленский.