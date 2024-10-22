Україна готова до обговорення варіантів завершення війни: Єрмак назвав головну умову

За словами глави Офісу президента, міжнародні мирні зусилля на третій рік боротьби активізовані по максимуму. Київ готовий обговорювати варіанти завершення війни, але за однієї умови.

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Україна готова обговорювати всі можливі варіанти завершення війни, однак там має бути врахована одна умова — збереження поваги до територіальної цілісності. Про це написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у колонці для фінського медіа Hufvudstadsbladet.

За його словами, демократичні країни можуть зробити все для того, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні і для цього їм необхідно лише визнати силу міжнародного права. Гельсінкі також може зробити свій внесок у дипломатичне врегулювання конфлікту.

"Третій рік війни Росії в Україні добігає кінця. Протягом усього цього часу наші союзники в Європі, Америці та інших країнах проявляли рішучість і силу, підтримуючи нашу боротьбу за виживання нашої нації. Протягом усього цього жахливого випробування люди в усьому світі проявляли великодушність і силу, вимагаючи від своїх урядів військової, економічної та дипломатичної підтримки оборони України. Уся Європа страждала останніми роками — уся Європа прагне справедливого, міцного та сталого миру", — написав Андрій Єрмак.

Повномасштабна війна триває практично 1000 днів і міжнародні зусилля із забезпечення миру активні як ніколи, продовжив глава Офісу президента. Поки в одному місці тривали військові операції, в іншому — шукали шлях до миру.

Деякі скептики сумніваються в тому, що Київ та його союзники зможуть реалізувати мирний план, адже ситуація є динамічною, проте в Офісі президента вважають, що це єдиний шанс на те, щоб забезпечити майбутнє, на яке заслуговують усі народи, тому в України немає вибору.

"Ми готові обговорювати всі варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву і підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів і повний суверенітет. Україна готова узгодити рамки миру на другому саміті. На цьому саміті ми хочемо побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти, на благо всіх наших народів", — резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося, що Володимир Зеленський представив українцям "план перемоги" і заявив, що є шанс завершити війну не пізніше 2025-го року. Перший пункт ініціативи — запрошення Києва до НАТО вже зараз. Крім того, пропонується розгорнути на території країни зброю неядерного стримування і повернути війну на територію Росії, щоб повалити режим Кремля.

21 жовтня повідомлялося, що Україна вела таємні переговори з РФ у 2022 році. В інтерв'ю The Washington Post міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що ці секретні консультації призвели до створення гуманітарного коридору для евакуації 400 тисяч українців, обміну військовополоненими та укладення "зернової угоди".