Украина готова к обсуждению вариантов завершения войны: Ермак назвал главное условие

По словам главы Офиса президента, международные мирные усилия на третий год борьбы активизированы по максимуму. Киев готов обсуждать варианты завершения войны, но при одном условии.

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Украина готова обсуждать все возможные варианты завершения войны, однако там должно быть учтено одно условие — сохранение уважения к территориальной целостности. Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в колонке для финского медиа Hufvudstadsbladet.

По его словам, демократические страны могут сделать все для того, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине и для этого им необходимо лишь признать силу международного права. Хельсинки также может внести свой вклад в дипломатическое урегулирование конфликта.

"Третий год войны России в Украине подходит к концу. На протяжении всего этого времени наши союзники в Европе, Америке и других странах проявляли решимость и силу, поддерживая нашу борьбу за выживание нашей нации. На протяжении всего этого ужасного испытания люди по всему миру проявляли великодушие и силу, требуя от своих правительств военной, экономической и дипломатической поддержки обороны Украины. Вся Европа страдала в последние годы — вся Европа стремится к справедливому, прочному и устойчивому миру", — написал Андрей Ермак.

Полномасштабная война продолжается практически 1000 дней и международные усилия по обеспечению мира активны как никогда, продолжил глава Офиса президента. Пока в одном месте продолжались военные операции, в другом — искали путь к миру.

Некоторые скептики сомневаются в том, что Киев и его союзники смогут реализовать мирный план, ведь ситуация динамична, однако в Офисе президента считают, что это единственный шанс на то, чтобы обеспечить будущее, которого заслуживают все народы, поэтому у Украины нет выбора.

"Мы готовы обсуждать все варианты корректировки нашего предложения при условии, что они будут соответствовать международному праву и поддерживать территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет. Украина готова согласовать рамки мира на втором саммите. На этом саммите мы хотим построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества, на благо всех наших народов", — резюмировал Андрей Ермак.

Напомним, 16 октября сообщалось, что Владимир Зеленский представил украинцам "план победы" и заявил, что есть шанс завершить войну не позднее 2025-го года. Первый пункт инициативы — приглашение Киева в НАТО уже сейчас. Кроме того, предлагается развернуть на территории страны оружие неядерного сдерживания и вернуть войну на территорию России, чтобы повалить режим Кремля.

21 октября сообщалось, что Украина вела тайные переговоры с РФ в 2022 году. В интервью The Washington Post министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что эти секретные консультации привели к созданию гуманитарного коридора для эвакуации 400 тысяч украинцев, обмену военнопленными и заключению "зернового соглашения".