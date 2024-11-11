Трамп позвонил Путину: Украину никто не предупреждал о переговорах, — МИД

За словами представника дипломатичного відомства Георгія Тихого, повідомлення ЗМІ про те, що Київ нібито заздалегідь знав про плани американського політика, не відповідають дійсності.

Україні не було відомо заздалегідь про можливу розмову новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та російського глави держави Володимира Путіна. Інформація у ЗМІ не відповідає дійсності. Про це пише Reuters, посилаючись на представника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.

Увечері неділі, 10 листопада, у The Washington Post написали про те, що ще в четвер між двома політиками відбулася телефонна розмова, де обговорювалося питання війни в Україні.

Джерела журналістів стверджували, що Київ був поставлений до відома про те, що планується дзвінок, однак, як заявили в МЗС, це повідомлення не відповідає дійсності.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про цей дзвінок, не відповідають дійсності. Отже, Україна не могла ні підтримати, ні бути проти цієї розмови", — заявив Георгій Тихий.

Нагадаємо, за інформацією американської газети, Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним міг попросити його не йти на ескалацію в Україні й нагадав, що Вашингтон має значну військову присутність у Європі. Також діалог вівся на тему встановлення миру на всьому континенті та важливості підтримки подальших бесід для завершення війни.

9 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп обмірковує план мирного врегулювання війни в Україні. План новообраного президента США передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту. Патрулювати її мають європейські сили без участі американців.