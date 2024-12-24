Через корупцію: Україна може втратити підтримку США і відповісти за використання допомоги, — ЗМІ

Республіканці кажуть, що будь-яка нова корупційна історія в Києві може не тільки похитнути підтримку України, а й стати приводом для масштабних слухань у Конгресі та розслідувань корупції.

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Вашингтон наполягає на більшій прозорості та відповідальності за виділені кошти для України, а також після офіційного приходу Дональда Трампа на посаду президента, може провести розслідування про корупцію в Україні. Про це пише видання Kyiv Post із посиланням на інсайдерів у Республіканській партії США.

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Як зазначає видання, нещодавні заяви Дональда Трампа, який підтримав Україну після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі, породили надії на зміцнення двосторонніх відносин. Однак у колах Республіканської партії зберігаються сумніви щодо майбутнього американської підтримки Києва.

За словами Стівена Мура, колишнього глави апарату старшого республіканського конгресмена і давнього представника інтересів України у Вашингтоні, нові члени Республіканського Конгресу хочуть, щоб Україна перемогла, але також вимагають суворої звітності за кожен витрачений долар американської допомоги.

"Готуйтеся до численних слухань, де ставитимуться деталізовані запитання про цільове використання американських коштів", — заявив Мур. Якщо українська сторона не зможе дати вичерпні відповіді, республіканці проявлять жорстку позицію.

За словами конгресмена Метта Розендейла, Україна тривалий час сприймалася як одна з найбільш корумпованих країн світу. "Сподіватися на те, що фінансові потоки сьогодні контролюються краще, ніж раніше, смішно", — сказав він.

Республіканці особливо стурбовані випадками вимагання з боку українських чиновників. Лобіст Артур Естопінан, який представляє інтереси українського бізнесмена Сергія Тарасова, розповів, що цей випадок викликав потік звернень від інших українських підприємців, які стикаються зі схожими проблемами.

Тарасов стверджує, що високопоставлені українські чиновники намагаються незаконно захопити його агрокомпанію I&U Group, попри те, що її активи закладені Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цей конфлікт уже вийшов на міжнародний рівень: компанія подала скаргу до Європейського суду з прав людини.

Журналісти зазначають, що справа I&U Group виходить за рамки звичайних корпоративних спорів. До неї залучені активи, закладені в ЄБРР, який від початку війни інвестував в Україну понад 4,5 млрд євро. До того ж син власника компанії є депутатом Верховної Ради від правлячої партії.

Естопінан стверджує, що ситуація викликала шок у більш ніж 100 конгресменів, з якими він взаємодіяв. Він вважає, що в січні, після запланованих зустрічей з американськими чиновниками, аналітичними центрами та журналістами, інтерес до розслідування корупції в Україні зросте.

"Ще один гучний корупційний скандал в Україні може надовго заблокувати американську допомогу", — попереджає Мур.

Додатковим джерелом напруженості став запит спікера Палати представників Майка Джонсона до Зеленського щодо термінового звільнення української посли в США Оксани Маркарової. Джонсон звинуватив посольство в підтримці демократів напередодні виборів 2024 року, що, на його думку, підірвало довіру республіканців до посла.

Попри збереження двосторонньої підтримки України, Джонсон зазначає, що дії Києва завдають шкоди відносинам.

Нагадаємо, західні ЗМІ писали про плани Дональда Трампа продовжити постачання Україні зброї після припинення вогню. Американський лідер вважає, що цей підхід забезпечить "мир через силу".

Водночас представник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог 18 грудня заявив про готовність влади України і РФ говорити про мир. Повномасштабне протистояння, на його думку, нагадує війну на виснаження.