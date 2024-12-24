Из-за коррупции: Украина может потерять поддержку США и ответить за использование помощи, — СМИ

Республиканцы говорят, что любая новая коррупционная история в Киеве может не только пошатнуть поддержку Украины, но и стать поводом для масштабных слушаний в Конгрессе и расследований коррупции.

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Вашингтон настаивает на большей прозрачности и ответственности за выделенные средства для Украины, а также после официального прихода Дональда Трампа на пост президента, может провести расследование о коррупции в Украине. Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на инсайдеров в Республиканской партии США.

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Как отмечает издание, недавние заявления Дональда Трампа, поддержавшего Украину после встречи с Владимиром Зеленским в Париже, породили надежды на укрепление двусторонних отношений. Однако в кругах Республиканской партии сохраняются сомнения относительно будущего американской поддержки Киева.

По словам Стивена Мура, бывшего главы аппарата старшего республиканского конгрессмена и давнего представителя интересов Украины в Вашингтоне, новые члены Республиканского Конгресса хотят, чтобы Украина победила, но также требуют строгой отчетности за каждый потраченный доллар американской помощи.

"Готовьтесь к многочисленным слушаниям, где будут задаваться детализированные вопросы о целевом использовании американских средств", — заявил Мур. Если украинская сторона не сможет дать исчерпывающие ответы, республиканцы проявят жесткую позицию.

По словам конгрессмена Мэтта Розендейла, Украина долгое время воспринималась как одна из самых коррумпированных стран мира. "Надеяться на то, что финансовые потоки сегодня контролируются лучше, чем раньше, смешно", — сказал он.

Республиканцы особенно обеспокоены случаями вымогательства со стороны украинских чиновников. Лоббист Артур Эстопинан, представляющий интересы украинского бизнесмена Сергея Тарасова, рассказал, что этот случай вызвал поток обращений от других украинских предпринимателей, сталкивающихся с похожими проблемами.

Тарасов утверждает, что высокопоставленные украинские чиновники пытаются незаконно захватить его агрокомпанию I&U Group, несмотря на то, что ее активы заложены Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Этот конфликт уже вышел на международный уровень: компания подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

Журналисты отмечают, что дело I&U Group выходит за рамки обычных корпоративных споров. В него вовлечены активы, заложенные в ЕБРР, который с начала войны инвестировал в Украину более 4,5 млрд евро. К тому же сын владельца компании является депутатом Верховной Рады от правящей партии.

Эстопинан утверждает, что ситуация вызвала шок у более чем 100 конгрессменов, с которыми он взаимодействовал. Он считает, что в январе, после запланированных встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами и журналистами, интерес к расследованию коррупции в Украине возрастет.

"Еще один громкий коррупционный скандал в Украине может надолго заблокировать американскую помощь," — предупреждает Мур.

Дополнительным источником напряженности стал запрос спикера Палаты представителей Майка Джонсона к Зеленскому о срочном увольнении украинского посла в США Оксаны Маркаровой. Джонсон обвинил посольство в поддержке демократов накануне выборов 2024 года, что, по его мнению, подорвало доверие республиканцев к послу.

Несмотря на сохраняющуюся двустороннюю поддержку Украины, Джонсон отмечает, что действия Киева наносят ущерб отношениям.

Напомним, западные СМИ писали о планах Дональда Трампа продолжить снабжение Украины оружием после прекращения огня. Американский лидер считает, что данный подход обеспечит "мир через силу".

При этом представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог 18 декабря заявил о готовности властей Украины и РФ говорить о мире. Полномасштабное противостояние, по его мнению, напоминает войну на истощение.