США на переговорах з Україною мають з'ясувати, чи готовий Київ до поступок, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що під час зустрічі американцям важливо визначити наміри України щодо миру. Також він сподівається на розв'язання питання призупинення військової допомоги.

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Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для участі в американсько-українських переговорах, запланованих на 11 березня у місті Джидда. У спілкуванні з журналістами він заявив, що Штати сподіваються визначити наміри України щодо досягнення мирної угоди та зрозуміти, чи готовий Київ піти на "складні кроки", повідомляє 10 березня The Guardian.

За словами журналістів, держсекретар Сполучених Штатів зазначив, що для його команди важливо під час перемовин з українською делегацією "чітко визначити наміри України" щодо миру і з'ясувати, чи готовий Київ "робити складні речі, як і росіяни".

Крім того, видання повідомляє, що Марко Рубіо висловив надію на розв'язання під час переговорів питання призупинення військової допомоги США для України.

"Я думаю, що поняття паузи в допомозі, загалом, є тим, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, те, що станеться завтра, буде ключовим для цього", — сказав держсекретар журналістам.

Він також оцінив перспективи припинення вогню в російсько-українській війні та сказав, що вважає можливим часткове перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це та поступка, яку ви повинні побачити, щоб покласти край конфлікту", — сказав Рубіо.

Президент України Володимир Зеленський 10 березня також прибув до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом. Журналісти зазначають, що Марком Рубіо український лідер не зустрінеться.

Президент США Дональд Трамп 10 березня висловлював оптимізм щодо переговорів з українською делегацією та казав, що чекає на "хороші новини цього тижня".