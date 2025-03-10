США на переговорах с Украиной должны выяснить, готов ли Киев к уступкам, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что во время встречи американцам важно определить намерения Украины относительно мира. Также он надеется на решение вопроса приостановления военной помощи.

Related video

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для участия в американо-украинских переговорах, запланированных на 11 марта в городе Джидда. В общении с журналистами он заявил, что Штаты надеются определить намерения Украины по достижению мирного соглашения и понять, готов ли Киев пойти на "сложные шаги", сообщает 10 марта The Guardian.

По словам журналистов, госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что для его команды важно во время переговоров с украинской делегацией "четко определить намерения Украины" относительно мира и выяснить, готов ли Киев "делать сложные вещи, как и россияне".

Кроме того, издание сообщает, что Марко Рубио выразил надежду на решение во время переговоров вопроса приостановления военной помощи США для Украины.

"Я думаю, что понятие паузы в помощи, в общем, является тем, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", — сказал госсекретарь журналистам.

Он также оценил перспективы прекращения огня в российско-украинской войне и сказал, что считает возможным частичное перемирие в воздухе и на море.

"Я не говорю, что одного этого достаточно, но это та уступка, которую вы должны увидеть, чтобы положить конец конфликту", — сказал Рубио.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта также прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Журналисты отмечают, что с Марком Рубио украинский лидер не встретится.

Президент США Дональд Трамп 10 марта выражал оптимизм относительно переговоров с украинской делегацией и говорил, что ждет "хороших новостей на этой неделе".