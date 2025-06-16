"Лишив дружину під дощем": ЗМІ вказали на помилку Зеленського під час візиту до Відня (відео)

Президент України Володимир Зеленський 16 червня відвідав австрійську столицю Відень разом зі своєю дружиною Оленою. Перша леді України мусила йти від автівки під дощем на підборах сама, бо її чоловік одразу рушив назустріч президенту Австрії Александеру Ван дер Беллену.

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Президент Австрії Ван дер Беллен приймав подружжя Зеленських у палаці Гофсбург близько 13:00. Зеленські прибули до центру Відня у супроводі австрійських спецпідрозділів WEGA та Cobra. Журналісти видання Heute звернули увагу, що український лідер під час візиту "припустився помилки".

Зустріч Володимира й Олени Зеленських з президентом Австрії. На відео з 0:07.

За словами журналістів, президент України вийшов зі свого BMW та одразу пішов червоною доріжкою в сторону Александера Ван дер Беллена. Перша леді тим часом вийшла з салону автівки з іншого боку та сама, без сторонньої допомоги, підійшла під дощем до австрійського президента, який чекав на Зеленських під парасолею. При цьому на Олені Зеленській був зелений брючний костюм і туфлі на підборах.

Це був перший візит Володимира Зеленського до Австрії від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Австрійські журналісти зазначили, що на сьогодні Австрія надала Україні фінансової допомоги на суму 327 мільйонів євро.

Нагадаємо, джерела видання Axios 16 червня повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп можуть зустрітися на саміті G7 у Канаді, що проходить з 15 до 17 червня.

В інтерв'ю для німецького таблоїда Bild 11 червня Зеленський прокоментував критику Трампа в його бік і розповів про тактику російського президента Володимира Путіна щодо переговорів та атак по Україні.