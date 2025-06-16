"Оставил жену под дождем": СМИ указали на ошибку Зеленского во время визита в Вену (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня посетил австрийскую столицу Вену вместе со своей женой Еленой. Первая леди Украины должна была идти от машины под дождем на каблуках сама, потому что ее муж сразу двинулся навстречу президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену.

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Президент Австрии Ван дер Беллен принимал супругов Зеленских во дворце Гофсбург около 13:00. Зеленские прибыли в центр Вены в сопровождении австрийских спецподразделений WEGA и Cobra. Журналисты издания Heute обратили внимание, что украинский лидер во время визита "допустил ошибку".

Встреча Владимира и Елены Зеленских с президентом Австрии. На видео с 0:07.

По словам журналистов, президент Украины вышел из своего BMW и сразу пошел по красной дорожке в сторону Александера Ван дер Беллена. Первая леди тем временем вышла из салона автомобиля с другой стороны и сама, без посторонней помощи, подошла под дождем к австрийскому президенту, который ждал Зеленских под зонтом. При этом на Елене Зеленской был зеленый брючный костюм и туфли на каблуках.

Это был первый визит Владимира Зеленского в Австрию с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Австрийские журналисты отметили, что на сегодня Австрия предоставила Украине финансовой помощи на сумму 327 миллионов евро.

Напомним, источники издания Axios 16 июня сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на саммите G7 в Канаде, который проходит с 15 по 17 июня.

В интервью для немецкого таблоида Bild 11 июня Зеленский прокомментировал критику Трампа в его сторону и рассказал о тактике российского президента Владимира Путина относительно переговоров и атак по Украине.