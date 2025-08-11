"Тисячі миль": Трамп заявив, що росіяни окупували в Україні океанське узбережжя (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни окупували територію України "значною мірою по узбережжю океану". Американський лідер сказав, що українці втратили "тисячу миль океанського берега".

Під час брифінгу у Білому домі 11 серпня Трамп після запитань про майбутню зустріч із Путіним сказав, що росіяни окупували велику частину України, за його словами — найкращі території. При цьому він зазначив, що в переговорах з Росією американська й українська сторони спробують повернути частину захоплених окупантами земель.

"Вони окупували частину найкращих територій. Ми спробуємо повернути частину цих територій назад Україні. Але вони забрали найкращі території. Вони забрали здебільшого територію на березі океану, це завжди найцінніша нерухомість", — сказав американський лідер.

Він пояснив, що територіям додає цінності вихід до озера, річки чи океану. Після цього президент США додав, що більшість узбережжя було "втрачено" Україною.

"Багато людей не знають, але Україна мала тисячу миль океану — і це втрачено. Крім однієї маленької ділянки, Одеси, там лишилося трохи води", — сказав Трамп.

Також під час спілкування з пресою 11 серпня Дональд Трамп обмовився та заявив, що "їде в Росію до Путіна" 15 серпня, коли запланована зустріч лідерів на території штату Аляска у США.

Крім того, Трамп на тому ж брифінгу заявив, що Росія завжди перемагала у війнах, і назвав росіян "войовничою нацією".