"Тысячи миль": Трамп заявил, что россияне оккупировали в Украине океанское побережье (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что россияне оккупировали территорию Украины "в значительной степени по побережью океана". Американский лидер сказал, что украинцы потеряли "тысячу миль океанского берега".

Во время брифинга в Белом доме 11 августа Трамп после вопросов о предстоящей встрече с Путиным сказал, что россияне оккупировали большую часть Украины, по его словам — лучшие территории. При этом он отметил, что в переговорах с Россией американская и украинская стороны попытаются вернуть часть захваченных оккупантами земель.

"Они оккупировали часть лучших территорий. Мы попробуем вернуть часть этих территорий обратно Украине. Но они забрали лучшие территории. Они забрали в основном территорию на берегу океана, это всегда самая ценная недвижимость", — сказал американский лидер.

Он пояснил, что территориям добавляет ценности выход к озеру, реке или океану. После этого президент США добавил, что большинство побережья было "потеряно" Украиной.

"Многие люди не знают, но Украина имела тысячу миль океана — и это потеряно. Кроме одного маленького участка, Одессы, там осталось немного воды", — сказал Трамп.

Также во время общения с прессой 11 августа Дональд Трамп оговорился и заявил, что "едет в Россию к Путину" 15 августа, когда запланирована встреча лидеров на территории штата Аляска в США.

Кроме того, Трамп на том же брифинге заявил, что Россия всегда побеждала в войнах, и назвал россиян "воинственной нацией".