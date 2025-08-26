Вперше в історії: Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Днем незалежності від СРСР, — Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін привітав президента Володимира Зеленського з Днем Незалежності України. Це перше в історії публічне привітання від Сі для колишньої республіки Радянського Союзу з річницею здобуття незалежності у 1991 році.

Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю та голова Китайською Народної Республіки Сі Цзіньпін надіслав Володимиру Зеленському вітальну листівку з нагоди 34-річчя незалежності України. Це повідомлення стало їхньою першою комунікацією за два роки, зазначає видання Bloomberg 26 серпня.

Президент України опублікував привітання від лідера КНР на платформі X 24 серпня.

"З нагоди Дня Незалежності України, я висловлюю мої щирі вітання та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу", — йдеться у листівці.

У вітанні Сі Цзіньпіна наголошується на традиційно дружніх відносинах України та Китаю і готовності Пекіну надалі працювати над розвитком двосторонніх відносин. Володимир Зеленський своєю чергою подякував за вітання й також висловив зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу.

Журналісти зазначили, що Сі Цзіньпін надіслав президенту України витання за кілька днів до запланованого візиту до Китаю президента РФ Володимира Путіна для дипломатичної зустрічі 31 серпня та відвідування військового параду в Пекіні, запланованого на 3 вересня.

Китайські державні ЗМІ, які зазвичай висвітлюють послання лідера держави, про вітання Україні не згадували. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь на щоденному брифінгу 26 серпня уникнув питання про цю ноту та заявив, що Пекін розвиває дружні відносини з усіма країнами "на основі принципу взаємовигідної співпраці".

Також журналісти зауважують, що вітання для українців з Днем Незалежності від Сі є важливим на тлі неодноразових тверджень Путіна про те, що кордони України були штучним творенням радянських лідерів, якими він зокрема виправдовував окупацію Криму і частини Донбасу та повномасштабне вторгнення.

Сі Цзіньпін і Володимир Зеленський востаннє говорили 2 роки тому

Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін востаннє говорили телефоном у квітні 2023 року. Під час бесіди, яка тривала годину, Сі закликав розпочати переговори щодо припинення війни РФ в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня категорично відкинув гарантії безпеки від Китаю, нагадавши, що Пекін не відреагував, коли РФ анексувала Крим у 2014 році та почала повномасштабну війну у 2022-му. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відповіла, Китайська Народна Республіка дотримується "об’єктивної та неупередженої позиції" та готова "відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи".

Нагадаємо, видання Bloomberg публікувало супутникові знімки, які свідчать, що 3 вересня на параді, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни, Китай може продемонструвати зброю, здатну вразити США.