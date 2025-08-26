Впервые в истории: Си Цзиньпин поздравил Зеленского с Днем независимости от СССР, — Bloomberg

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил президента Владимира Зеленского с Днем Независимости Украины. Это первое в истории публичное поздравление от Си для бывшей республики Советского Союза с годовщиной обретения независимости в 1991 году.

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Владимиру Зеленскому поздравительную открытку по случаю 34-летия независимости Украины. Это сообщение стало их первой коммуникацией за два года, отмечает издание Bloomberg 26 августа.

Президент Украины опубликовал поздравление от лидера КНР на платформе X 24 августа.

"По случаю Дня Независимости Украины, я выражаю мои искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу", — говорится в открытке.

В поздравлении Си Цзиньпина отмечается традиционно дружеских отношениях Украины и Китая и готовности Пекина в дальнейшем работать над развитием двусторонних отношений. Владимир Зеленский в свою очередь поблагодарил за приветствие и также выразил заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога.

Журналисты отметили, что Си Цзиньпин направил президенту Украины приветствие за несколько дней до запланированного визита в Китай президента РФ Владимира Путина для дипломатической встречи 31 августа и посещения военного парада в Пекине, запланированного на 3 сентября.

Китайские государственные СМИ, которые обычно освещают послание лидера государства, о приветствии Украине не упоминали. Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на ежедневном брифинге 26 августа избежал вопроса об этой ноте и заявил, что Пекин развивает дружеские отношения со всеми странами "на основе принципа взаимовыгодного сотрудничества".

Также журналисты отмечают, что поздравление для украинцев с Днем Независимости от Си является важным на фоне неоднократных утверждений Путина о том, что границы Украины были искусственным творением советских лидеров, которыми он в частности оправдывал оккупацию Крыма и части Донбасса и полномасштабное вторжение.

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский в последний раз говорили 2 года назад

Владимир Зеленский и Си Цзиньпин последний раз говорили по телефону в апреле 2023 года. Во время беседы, которая длилась час, Си призвал начать переговоры о прекращении войны РФ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа категорически отверг гарантии безопасности от Китая, напомнив, что Пекин не отреагировал, когда РФ аннексировала Крым в 2014 году и начала полномасштабную войну в 2022-м. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин ответила, Китайская Народная Республика придерживается "объективной и беспристрастной позиции" и готова "играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса".

