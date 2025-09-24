СВО — це одне, а у нас — війна: Пєсков заявив, що РФ напала на Україну "заради дітей та онуків"

Проти Росії ведуть війну і в Кремлі впевнені, що зараз настав найгостріший її етап. Поточна хвиля протистояння "досить доленосна" для РФ.

Related video

Країна повинна перемогти в цій доленосній війні заради свого майбутнього. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському агентству РБК.

"Йде війна. Так, СВО ("спеціальна військова операція", так у Росії називають повномасштабну війну в Україні, — ред.) — це одне. А те, що відбувається навколо нас, це війна. Зараз найгостріший етап війни", — вважає представник Кремля.

Пєсков назвав протистояння "досить доленосним" і його "потрібно виграти заради наших дітей, онуків і заради майбутнього РФ".

При цьому російська економіка "перебудувалася під потреби війни" і зараз покриває всі потреби окупаційної армії. Війну в Україні Росія продовжує, щоб забезпечити комфортне сьогодення і майбутнє країни для наступних поколінь.

"Ми продовжуємо СВО для того, щоб забезпечити наші інтереси і досягти тих цілей, які президент нашої країни Володимир Путін ставив із самого початку. Робимо ми це і для сьогодення, і для майбутнього нашої країни, на багато поколінь уперед", — зазначив він.

Ряди армії РФ комплектують добровольцями, їхня кількість дає змогу заповнити всі бойові підрозділи, вважає Пєсков.

"Тут у нас процес налагоджений. Других хвиль часткової мобілізації більше не оголошувалося", — підсумував представник Кремля.

Пєсков раніше звинувачував Україну в небажанні створювати робочі групи з мирних переговорів. У майбутньому Київ зіткнеться з "набагато гіршими умовами" для миру.

Нагадаємо, секретар Радбезу України Рустем Умеров говорив, що Україна не веде з Росією переговори про завершення війни. Контакти йдуть по лінії звільнення полонених.

Фокус також писав про зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку 23 вересня. Обидва лідери обговорювали кінець війни і прольоти дронів РФ у країнах НАТО.