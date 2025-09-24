СВО — это одно, а у нас — война: Песков заявил, что РФ напала на Украину "ради детей и внуков"
Против России ведут войну и в Кремле уверены, что сейчас настал самый острый ее этап. Текущая волна противостояния "достаточно судьбоносная" для РФ.
Страна должна победить в этой судьбоносной войне ради своего будущего. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью российскому агентству РБК.
"Идет война. Да, СВО ("специальная военная операция ", так в России называют полномасштабную войну в Украине, — ред.) — это одно. А то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны", — считает представитель Кремля.
Песков назвал противостояние "достаточно судьбоносным" и его "нужно выиграть ради наших детей, внуков и ради будущего РФ".
При этом российская экономика "перестроилась под нужды войны" и сейчас и покрывает все потребности оккупационной армии. Войну в Украине Россия продолжает, чтобы обеспечить комфортное настоящее и будущее страны для следующих поколений.
"Мы продолжаем СВО для того, чтобы обеспечить наши интересы и достигнуть тех целей, которые президент нашей страны Владимир Путин ставил с самого начала. Делаем мы это и для настоящего, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед", — указал он.
Ряды армии РФ комплектуют добровольцами, их количество позволяет заполнить все боевые подразделения, считает Песков.
"Здесь у нас процесс отлажен. Вторых волн частичной мобилизации больше не объявлялось", — подытожил представитель Кремля.
Песков ранее обвинял Украину в нежелании создавать рабочие группы по мирным переговорам. В будущем Киев столкнется с "гораздо худшими условиями" для мира.
Напомним, секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров говорил, что Украина не ведет с Россией переговоры о завершении войны. Контакты идут по линии освобождения пленных.
Фокус также писал о встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке 23 сентября. Оба лидера обсуждали конец войны и пролеты дронов РФ в странах НАТО.