Позбавлення Труханова українського громадянства: мер заявив, що владі не подобається його зачіска

Мер Одеси Геннадій Труханов, навколо якого розгорнулася епопея з позбавленням українського громадянства, назвав несподівану причину своєї опали.

У спілкуванні з журналістами він заявив, що його хочуть прибрати з політичного простору, тому що комусь, можливо, не подобається його зачіска. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Одеса INFO".

"Комусь я не подобаюся. Можливо, комусь не подобається моя зачіска. Я не знаю, чому я не подобаюся", — сказав чиновник.

За його словами, він навіть готовий пройти поліграф, щоб довести, що у нього немає російського громадянства.

Ба більше, у Facebook чиновник знову написав про те, що історія з його громадянством не нова.

"...історія про моє нібито російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами або іншими важливими політичними процесами в країні. За ці роки я отримав безліч документів як з українського, так і з російського боку, які підтвердили — російського громадянства у мене ніколи не було і немає на сьогодні. Ба більше — з 2018 року в Росії я внесений до санкційних списків як громадянин України. Головне — я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це значить, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, зокрема й на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського", — ідеться в повідомленні.

Мер Одеси знову написав пост про те, що історія з його громадянством — елемент політичних маніпуляцій

Тим часом офіцер ЗСУ Мирослав Откович 13 жовтня зареєстрував петицію із закликом позбавити громадянства України міського голову Одеси Геннадія Труханова. Уже 14 жовтня вона набрала 27606 голосів із 25 тисяч мінімально необхідних для розгляду президентом.

Петиція про позбавлення Труханова громадянства за лічені години набрала 25 000 голосів Фото: Скриншот

Напередодні ЗМІ повідомили, що президентська комісія ухвалила рішення про позбавлення Труханова громадянства України. У разі підпису Зеленського він позбудеться не тільки громадянства, а й повноважень мера, як це передбачено статтею 79 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Пізніше деякі ресурси спростували цю інформацію, заявивши, що такого питання не розглядали.

Нагадаємо, активіст і блогер Сергій Стерненко вкотре оприлюднив скан-копії документів, які нібито власноруч заповнював Геннадій Труханов для отримання російського громадянства. Вони датовані 2011 роком.

Мер Одеси записав відеозвернення, у якому спростував інформацію про те, що в нього є громадянство РФ, і назвав ситуацію навколо нього провокацією, а також нагадав, що подібна інформація з'являється у ЗМІ з 2014 року.

Нагадаємо, у червні Труханов вилаявся матюками в бесіді з місцевими жителями і заявив, що Одеса — не російське місто.

Також повідомлялося, що мер Одеси поскаржився на ТЦК, які щодня мобілізують комунальників.