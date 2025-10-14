Лишение Труханова украинского гражданства: мэр заявил, что власти не нравится его прическа

Мэр Одессы Геннадий Труханов, вокруг которого развернулась эпопея с лишением украинского гражданства, назвал неожиданную причину своей опалы.

Related video

В общении с журналистами он заявил, что его хотят убрать из политического пространства, потому что кому-то, возможно, не нравится его прическа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO"

"Кому-то я не нравлюсь. Возможно, кому-то не нравится моя прическа. Я не знаю, почему я не нравлюсь", – сказал чиновник.

По его словам, он даже готов пройти полиграф, чтобы доказать, что у него нет российского гражданства.

Более того, в Facebook чиновник снова написал о том, что история с его гражданством не нова.

"… история о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодня. Более того – с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины. Главное – я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского", – говорится в сообщении.

Мэр Одессы снова написал пост о том, что история с его гражданством – элемент политических манипуляций

Тем временем офицер ВСУ Мирослав Откович 13 октября зарегистрировал петицию с призывом лишить гражданства Украины городского голову Одессы Геннадия Труханова. Уже 14 октября она набрала 27606 голосов из 25 тысяч минимально необходимых для рассмотрения президентом.

Петиция о лишении Труханова гражданства в считанные часы набрала 25 000 голосов Фото: Скриншот

Накануне СМИ сообщили, что президентская комиссия приняла решение о лишении Труханова гражданства Украины. В случае подписи Зеленского он лишится не только гражданства, но и полномочий мэра, как это предусмотрено статьей 79 Закона "О местном самоуправлении в Украине".

Позже некоторые ресурсы опровергли эту информацию, заявив, что подобный вопрос не рассматривался.

Напомним, активист и блогер Сергей Стерненко в очередной раз обнародовал скан-копии документов, которые якобы собственноручно заполнял Геннадий Труханов для получения российского гражданства. Они датированы 2011 годом.

Мэр Одессы записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что у него есть гражданство РФ, и назвал ситуацию вокруг него провокацией, а также напомнил, что подобная информация мелькает в СМИ с 2014 года.

Напомним, в июне Труханов выругался матом в беседе с местными жителями и заявил, что Одесса – не русский город.

Также сообщалось, что мэр Одессы пожаловался на ТЦК, которые ежедневно мобилизуют коммунальщиков.