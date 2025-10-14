Лишение Труханова украинского гражданства: мэр заявил, что власти не нравится его прическа
Мэр Одессы Геннадий Труханов, вокруг которого развернулась эпопея с лишением украинского гражданства, назвал неожиданную причину своей опалы.
В общении с журналистами он заявил, что его хотят убрать из политического пространства, потому что кому-то, возможно, не нравится его прическа. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO"
"Кому-то я не нравлюсь. Возможно, кому-то не нравится моя прическа. Я не знаю, почему я не нравлюсь", – сказал чиновник.
По его словам, он даже готов пройти полиграф, чтобы доказать, что у него нет российского гражданства.
Более того, в Facebook чиновник снова написал о том, что история с его гражданством не нова.
"… история о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране. За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства у меня никогда не было и нет на сегодня. Более того – с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины. Главное – я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского", – говорится в сообщении.
Тем временем офицер ВСУ Мирослав Откович 13 октября зарегистрировал петицию с призывом лишить гражданства Украины городского голову Одессы Геннадия Труханова. Уже 14 октября она набрала 27606 голосов из 25 тысяч минимально необходимых для рассмотрения президентом.
Накануне СМИ сообщили, что президентская комиссия приняла решение о лишении Труханова гражданства Украины. В случае подписи Зеленского он лишится не только гражданства, но и полномочий мэра, как это предусмотрено статьей 79 Закона "О местном самоуправлении в Украине".
Позже некоторые ресурсы опровергли эту информацию, заявив, что подобный вопрос не рассматривался.
Напомним, активист и блогер Сергей Стерненко в очередной раз обнародовал скан-копии документов, которые якобы собственноручно заполнял Геннадий Труханов для получения российского гражданства. Они датированы 2011 годом.
Мэр Одессы записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что у него есть гражданство РФ, и назвал ситуацию вокруг него провокацией, а также напомнил, что подобная информация мелькает в СМИ с 2014 года.
Напомним, в июне Труханов выругался матом в беседе с местными жителями и заявил, что Одесса – не русский город.
Также сообщалось, что мэр Одессы пожаловался на ТЦК, которые ежедневно мобилизуют коммунальщиков.