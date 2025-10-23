Махінації з криптовалютою: полтавського депутата звинувачують у приховуванні 200 млн грн (фото)

Оперативники Служби безпеки України в Полтавській області разом зі слідчими з поліції регіону нагрянули з обшуками до депутата Полтавської міськради, якого підозрюють у приховуванні коштів. Обшуки також пройшли в його родичів і близьких.

Правоохоронці з'ясували, що депутат і його дружина мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які отримували цифрові активи, повідомили в СБУ.

За даними слідства, від початку повномасштабного вторгнення він нібито систематично передавав великі суми готівки в підконтрольні пункти обміну, де кошти конвертували в криптовалюту.

Зазначається, що фігурант навмисне не вказав в електронних деклараціях за 2022–2024 роки наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на суму понад 200 млн грн. У 2025 році він нібито виправив звітні фінансові документи та зазначив наявність нематеріальних активів і транзакцій із ними, однак оновлені дані також не були достовірними.

Під час обшуку в підозрюваного вилучили чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.

На підставі зібраних доказів депутату повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання в розмірі до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

У поліції та СБУ не називають імені фігуранта, однак ресурс "Полтавщина" пише, що йдеться про Олександра Калуцького. Журналісти вивчили його декларацію і з'ясували, що на початку 2024 року він придбав велику кількість криптовалют — серед них відомі Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche, Dash, Uniswap, Near, а також менш популярні токени на кшталт Polkadot, Cosmos, Arbitrum, Starknet, Starknet, Комп'ютер, Flow, Optimism, ID, HFT, USTC і MEME. Загальна сума інвестицій на момент купівлі становила понад 33 млн грн.

Калуцький — відомий у Полтаві бізнесмен. Він — співвласник ТОВ "Старнайт", яке має компенсувати місту майже 31 млн грн збитків за знищення пам'ятки національного значення — будівлі кінотеатру ім. Котляревського.

На момент публікації матеріалу він поки що ніяк не коментував у ЗМІ обшуки і підозру щодо нього.

Будівля колишнього дворянського зібрання 1810 року побудови згоріла 9 грудня 2020 року, загинула людина. На момент пожежі її орендувало ТОВ "Старнайт".

