Махинации с криптовалютой: полтавского депутата обвиняют в сокрытии 200 млн грн (фото)

Оперативники Службы безопасности Украины в Полтавской области вместе со следователями из полиции региона нагрянули с обысками к депутату Полтавского горсовета, которого подозревают в сокрытии средств. Обыски также прошли у его родственников и близких.

Правоохранители выяснили, что депутат и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые получали цифровые активы, сообщили в СБУ.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения он якобы систематически передавал большие суммы наличных в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту

Отмечается, что фигурант умышленно не указал в электронных декларациях за 2022-2024 годы наличие у себя криптовалюты и проведенные с ней финансовые операции на сумму более 200 млн грн. В 2025 году он якобы исправил отчетные финансовые документы и отметил наличие нематериальных активов и транзакций с ними, однако обновленные данные также не были достоверными.

Відео дня

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

Фото: СБУ

Во время обыска у подозреваемого изъяли черновые записи, квитанции о валютных операциях, финансовые документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие незаконное происхождение активов.

На основании собранных доказательств депутату доложено о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в размере до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

В полиции и СБУ не называют имени фигуранта, однако ресурс "Полтавщина" пишет, что речь идет об Александре Калуцком. Журналисты изучили его декларацию и выяснили, что в начале 2024 года он приобрел большое количество криптовалют — среди них известные Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Avalanche, Dash, Uniswap, Near, а также менее популярные токены типа Polkadot, Cosmos, Arbitrum, Starknet, Starknet, Компьютер, Flow, Optimism, ID, HFT, USTC и MEME. Общая сумма инвестиций на момент покупки составляла более 33 млн. грн.

Калуцкий – известный в Полтаве бизнесмен. Он – совладелец ООО "Старнайт", которое должно компенсировать городу почти 31 млн грн ущерба за уничтожение памятника национального значения — здания кинотеатра им. Котляревского.

На момент публикации материала он пока никак не комментировал в СМИ обыски и подозрение в отношении его.

Здание бывшего дворянского собрания 1810 года постройки сгорело 9 декабря 2020 года, погиб человек. На момент пожара его арендовало ООО "Старнайт".

Напомним, кто на самом деле владеет квартирой с "золотым унитазом".

Также сообщалось, что нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене, вернули из ОАЭ "по политической договоренности".