Нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене, вернули из ОАЭ "по политической договоренности", — СМИ
Народного депутата Федора Христенко от ОПЗЖ передали Украине из ОАЭ по политической договоренности на высшем уровне, а не экстрадировали согласно международно установленной процедуре.
Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
Над этим по поручению президента Владимира Зеленского работал секретарь СНБО Рустем Умеров. А ездил за Христенко заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. В конце концов, нардеп якобы решил "добровольно" вернуться в Украину.
Более того, по словам источников, ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.
Христенко объявили в розыск
Народного депутата Федора Христенко 13 августа СБУ объявила в розыск. Политика подозревают во влиянии на детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также депутату объявлено о подозрении по статьям:
- по частям 1 и 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- части 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Если будет доказана вина, нардепа ОПЗЖ может ждать максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет или пожизненно — с конфискацией имущества.
Напомним, 22 июля СБУ сообщила, что во время обысков у родственников Христенко были обнаружены секретные документы, касающиеся работы НАБУ.
Также Фокус писал, что политик мог влиять на детективов НАБУ.