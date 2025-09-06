Нардепа от ОПЗЖ, подозреваемого в госизмене, вернули из ОАЭ "по политической договоренности", — СМИ

Народного депутата Федора Христенко от ОПЗЖ передали Украине из ОАЭ по политической договоренности на высшем уровне, а не экстрадировали согласно международно установленной процедуре.

Related video

Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Над этим по поручению президента Владимира Зеленского работал секретарь СНБО Рустем Умеров. А ездил за Христенко заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад. В конце концов, нардеп якобы решил "добровольно" вернуться в Украину.

Более того, по словам источников, ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ.

Христенко объявили в розыск

Народного депутата Федора Христенко 13 августа СБУ объявила в розыск. Политика подозревают во влиянии на детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также депутату объявлено о подозрении по статьям:

по частям 1 и 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

части 2 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Если будет доказана вина, нардепа ОПЗЖ может ждать максимальное наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет или пожизненно — с конфискацией имущества.

Напомним, 22 июля СБУ сообщила, что во время обысков у родственников Христенко были обнаружены секретные документы, касающиеся работы НАБУ.

Также Фокус писал, что политик мог влиять на детективов НАБУ.