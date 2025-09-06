Нардепа від ОПЗЖ, підозрюваного в держзраді, повернули з ОАЕ "за політичною домовленістю", — ЗМІ

Народного депутата Федора Христенка від ОПЗЖ передали Україні з ОАЕ за політичною домовленістю на найвищому рівні, а не екстрадували згідно з міжнародно встановленою процедурою.

Про це пише видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

Над цим за дорученням президента Володимира Зеленського працював секретар РНБО Рустем Умєров. А їздив по Христенка заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Зрештою, нардеп начебто вирішив "добровільно" повернутися до України.

Ба більше, за словами джерел, очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ.

Христенка оголосили в розшук

Народного депутата Федора Христенка 13 серпня СБУ оголосила в розшук. Політика підозрюють у впливі на детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також депутату оголошено про підозру за статтями:

за частинами 1 і 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частиною 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Якщо буде доведено провину, на нардепа ОПЗЖ може чекати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до п'ятнадцяти років або довічно — з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 липня СБУ повідомила, що під час обшуків у родичів Христенка було виявлено секретні документи, які стосуються роботи НАБУ.

Також Фокус писав, що політик міг впливати на детективів НАБУ.