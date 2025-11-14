Українців закликають вийти на "антикорупційний Майдан": відреагував навіть Дмитрук

Громадська активістка і волонтерка Марія Барабаш заявила, що росіяни дискредитують мітинг проти корупції, запланований на 15 листопада, а підконтрольні Банковій пабліки та ЗМІ нібито підіграють кремлівським наративам. Із закликом виходити на мітинг виступив Юрій Касьянов, який уточнив, що не зможе фізично бути присутнім, оскільки перебуває зараз на фронті.

За словами Марії Барабаш, ні підконтрольним паблікам, ні росіянам не потрібно, щоб українці очищали країну від тотальної корупції, яка краде і в армії.

"І тут виникає просте запитання: виходити проти корупції — проросійська діяльність? А коли люди Банкової мільярди крадуть із ледь живої енергетики, яку стабільно і люто атакує ворог, — це патріотизм? Схеми в енергетиці викрили НАБУ, САП і ФБР. Це факти. На плівках — зради міністрів, заступників і найближчого оточення президента. Це факти. Україна під загрозою втрати підтримки партнерів через тотальну корупцію. Україна як держава втрачає довіру. Це патова ситуація", — пише вона.

За її словами, Офіс президента нібито намагається знову застосувати свою "улюблену кальку":

"Якщо заважаєш їхнім схемам, обіллють брудом і охрестять проросійським агентом. Ніби це перетворює корупцію на вигадку, а злодіїв — на героїв", — наголошує волонтерка.

Барабаш нагадала, що за три роки їй вдалося зібрати 36 млн на ЗСУ.

"Я організовувала мітинги "Гроші на ЗСУ" по всій країні. Реєструвала петиції, щоб припинити розкрадання військового збору і спрямувати кошти на оборону. Теж факт. Коли були мітинги проти ліквідації САП і НАБУ, ніхто не кричав, що це "підіграє РФ". А зараз, коли йдеться про масштабні розкрадання в уряді, — раптом стало "некогда". Дивно? Ні. Передбачувано", — впевнена вона, додавши, що це — підрив оборони зсередини в той момент, коли Україна стрімко втрачає території, а воїнам бракує найнеобхіднішого, починаючи від екіпірування і закінчуючи дронамі та авто.

"Вони крадуть у нас, у нашої армії. Досить! Боротьба з корупцією — захист країни. Боротися з внутрішніми ворогами потрібно не після перемоги, а заради неї!" — заявила авторка.

Із закликом виходити на антикорупційний мітинг виступив і Юрій Касьянов, волонтер і майор ДПСУ. Він нагадав, що його підрозділ розпустили після того, як 2 жовтня він дав свідчення в НАБУ у справі компанії Fire Point.

"Того ж дня голова ДПСУ пан Дейнеко за вказівкою з Банкової видав наказ ліквідувати підрозділ Касьянова. Я виходив на Майдан, щоб вони побачили, почули, що окрім великих корупційних грошей є ще військова необхідність, інтереси держави і нації. Я справді очікував, що Володимир Олександрович вийде до нас, і як розумна людина зупинить це свавілля. Але він не вийшов, вони не зупинилися, вони вирішили чомусь, що зможуть нас зламати. Але не сталося. Як я і попереджав, ситуація стала набагато гіршою для них. І буде ще гіршою", — пише він.

Касьянов додав, що він не зможе бути присутнім на мітингу, оскільки перебуває на фронті. Військовий додав, що буде радий бачити на Майдані "небайдужих людей, які скажуть рішуче "Ні!" небаченій в історії України корупції і нагадають владі про підрозділ Касьянова":

"Адже відтоді як вони вирішили ліквідувати підрозділ Касьянова, Москва спить спокійно, а Київ бомблять".

Додамо, що заклик Барабаш репостнув нардеп-утікач Артем Дмитрук, який називає себе громадянином Київської Русі та виступає за єдність РФ, України та Білорусі.

Нагадаємо, 22 червня Дмитрук потрапив під санкції РНБО. Дмитрука підозрюють у нападі на правоохоронця і військового. Після того як він зник у Британії, його оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували, прокуратура готує документи для екстрадиції.

Він також відреагував на повідомлення президента США Дональда Трампа щодо масованої атаки Росії на Київ у ніч на 24 квітня. Нардеп навів "філософську" цитату, якою натякнув на нібито провину киян у "провокуванні" російської агресії.