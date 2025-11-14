Украинцев призывают выйти на "антикоррупционный Майдан": отреагировал даже Дмитрук

Общественная активистка и волонтер Мария Барабаш заявила, что россияне дискредитируют митинг против коррупции, запланированный на 15 ноября, а подконтрольные Банковой паблики и СМИ якобы подыгрывают кремлевским нарративам. С призывом выходить на митинг выступил Юрий Касьянов, уточнивший, что не сможет физически присутствовать, поскольку находится сейчас на фронте.

По словам Марии Барабаш, ни подконтрольным пабликам, ни россиянам не нужно, чтобы украинцы очищали страну от тотальной коррупции, которая ворует и в армии.

"И тут возникает простой вопрос: выходить против коррупции – пророссийская деятельность? А когда люди Банковой миллиарды воруют из едва живой энергетики, которую стабильно и яростно атакует враг, — это патриотизм? Схемы в энергетике разоблачили НАБУ, САП и ФБР. Это факты. На пленках — измены министров, заместителей и ближайшего окружения президента. Это факты. Украина под угрозой потери поддержки партнеров из-за тотальной коррупции. Украина как государство теряет доверие. Это патовая ситуация", – пишет она.

Відео дня

По ее словам, Офис президента якобы пытается снова применить свою "любимую кальку":

"Если мешаешь их схемам, обольют грязью и окрестят пророссийским агентом. Как будто это превращает коррупцию в выдумку, а воров — в героев", – подчеркивает волонтер.

Барабаш напомнила, что за три года ей удалось собрать 36 млн. на ВСУ.

"Я организовывала митинги "Деньги на ВСУ" по всей стране. Регистрировала петиции, чтобы прекратить хищение военного сбора и направить средства на оборону. Тоже факт. Когда были митинги против ликвидации САП и НАБУ, никто не кричал, что это "подыгрывает РФ". А сейчас, когда речь идет о масштабных хищениях в правительстве, — вдруг стало "некогда". Удивительно? Нет. Предсказуемо", – уверена она, добавив, что это – подрыв обороны изнутри в тот момент, когда Украина стремительно теряет территории, а воинам не хватает самого необходимого, начиная от экипировки и заканчивая дронами и авто.

"Они воруют у нас, у нашей армии. Хватит! Борьба с коррупцией – защита страны. Бороться с внутренними врагами нужно не после победы, а ради нее!" – заявила автор.

С призывом выходить на антикоррупционный митинг выступил и Юрий Касьянов, волонтер и майор ГПСУ. Он напомнил, что его подразделение распустили после того, как 2 октября он дал показания в НАБУ по делу компании Fire Point.

"В тот же день глава ГНСУ господин Дейнеко по указанию из Банковой издал приказ ликвидировать подразделение Касьянова. Я выходил на Майдан, чтобы они увидели, услышали, что кроме больших коррупционных денег есть еще военная необходимость, интересы государства и нации. Я действительно ожидал, что Владимир Александрович выйдет к нам, и как умный человек остановит этот беспредел. Но он не вышел, они не остановились, они решили почему-то, что смогут нас сломать. Но не произошло. Как я и предупреждал, ситуация стала намного хуже для них. И будет еще хуже", – пишет он.

Касьянов добавил, что он не сможет присутствовать на митинге, поскольку находится на фронте. Военный добавил, что будет рад видеть на Майдане "неравнодушных людей, которые скажут решительно "Нет!" невиданной в истории Украины коррупции и напомнят властям о подразделении Касьянова":

"Ведь с тех пор как они решили ликвидировать подразделение Касьянова, Москва спит спокойно, а Киев бомбят".

Добавим, что призыв Барабаш репостнул беглый нардеп Артем Дмитрук, который называет себя гражданином Киевской Руси и выступает за единство РФ, Украины и Беларуси.

Напомним, 22 июня Дмитрук попал под санкции СНБО. Дмитрука подозревают в нападении на правоохранителя и военного. После того как он исчез в Британии, его объявили в международный розыск и заочно арестовали, прокуратура готовит документы для экстрадиции.

Он также отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа относительно массированной атаки России на Киев в ночь на 24 апреля. Нардеп привел "философскую" цитату, которой намекнул на якобы вину киевлян в "провоцировании" российской агрессии.