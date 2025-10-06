Не поразил ни одной цели: в ГПСУ ответили, почему расформировали подразделение Юрия Касьянова

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что подразделение Юрия Касьянова было расформировано из-за его нерезультативности. По словам Демченко, подтверждения поражения подразделением вражеских военных объектов ни разу не было.

К расформированию подразделения Юрия Касьянова привела оценка его результативности в выполнении задач, сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 6 октября в комментарии "УП". По его словам, о высоких результатах отделения (роты) беспилотных ударных комплексов 10-го мобильного отряда говорил только сам Касьянов, однако больше никто в рядах ГПСУ или других органах военного управления не мог этого подтвердить.

По информации Демченко, указанное подразделение было введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года и сначала состояло из 40 военнослужащих, а впоследствии его численность увеличилась до 100 бойцов. Представитель ГПСУ рассказал, что за время существования это подразделение применило 560 единиц беспилотных комплексов средней стоимостью 252 тысячи гривен для поражения вражеских целей, а в течение 2025 года состоялось 12 выездов с использованием 299 беспилотников. Кроме того, для подразделения арендовали помещение и предоставляли транспорт (11 единиц и еще 3 автомобиля от волонтеров), оружие и средства защиты, более 6 тонн горюче-смазочных материалов, радиостанции, ноутбуки, планшеты и терминалы Starlink.

"В то же время, по результатам применения ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. В ходе взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены", — заявил Андрей Демченко.

По словам представителя ГПСУ, личный состав расформированного отделения переведут по специальности в другие подразделения ведомства, в частности в подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, а ходатайств о переводе бойцов в другие военные формирования не поступало.

Подразделение Юрия Касьянова расформировали: что известно

Офицер, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов сообщил о расформировании его отделения (роты) беспилотных ударных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ 3 октября в Facebook.

5 октября офицер ВСУ Юрий Касьянов вышел на пикет на Майдане Независимости, заявив, что его подразделение расформировывают по приказу руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака из-за "образцово-показательной расправы".

6 октября Касьянов написал в Facebook, что командование ГПСУ оказывает давление на военнослужащих его подразделения. По его словам, всем несогласным с ликвидацией отделения предлагают перевод в пехоту на Добропольском направлении Донецкой области. Также Юрий Касьянов заявил, что офицера подразделения "держат в заложниках", не позволяя ему выйти за пределы воинской части уже двое суток. Позже Касьянов написал, что офицер уволен с должности исполняющего обязанности командира.

Касьянов заявил, что ГПСУ оказывает давление на его подродзил Фото: скриншот

Напомним, 15 сентября издание "УП" писало, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил командующих двух корпусов из-за потери позиций в их зоне ответственности.