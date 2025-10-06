Не уразив жодної цілі: в ДПСУ відповіли, чому розформували підрозділ Юрія Касьянова

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що підрозділ Юрія Касьянова був розформований через його нерезультативність. За словами Демченка, підтвердження ураження підрозділом ворожих військових об'єктів жодного разу не було.

До розформування підрозділу Юрія Касьянова призвела оцінка його результативності у виконанні завдань, сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко 6 жовтня в коментарі "УП". За його словами, про високі результати відділення (роти) безпілотних ударних комплексів 10-го мобільного загону говорив лише сам Касьянов, однак більше ніхто в рядах ДПСУ чи інших органах військового управління не міг цього підтвердити.

За інформацією Демченка, зазначений підрозділ був введений у штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року та спочатку складався з 40 військовослужбовців, а згодом його чисельність збільшилася до 100 бійців. Речник ДПСУ розповів, що за час існування цей підрозділ застосував 560 одиниць безпілотних комплексів середньою вартістю 252 тисячі гривень для ураження ворожих цілей, а протягом 2025 року відбулося 12 виїздів з використанням 299 безпілотників. Крім того, для підрозділу орендували приміщення та надавали транспорт (11 одиниць і ще 3 автомобілі від волонтерів), зброю й засоби захисту, понад 6 тонн паливно-мастильних матеріалів, радіостанції, ноутбуки, планшети та термінали Starlink.

"Водночас, за результатами застосування жодного разу не було підтвердження про ураження визначених військових та військово-промислових об'єктів ворога. У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено", — заявив Андрій Демченко.

За словами речника ДПСУ, особовий склад розформованого відділення переведуть за спеціальністю до інших підрозділів відомства, зокрема до підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, а клопотань про переведення бійців до інших військових формувань не надходило.

Офіцер, засновник громадського дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV" Юрій Касьянов повідомив про розформування його відділення (роти) безпілотних ударних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ 3 жовтня в Facebook.

5 жовтня офіцер ЗСУ Юрій Касьянов вийшов на пікет на Майдані Незалежності, заявивши, що його підрозділ розформовують за наказом керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака через "зразково-показову розправу".

6 жовтня Касьянов написав у Facebook, що командування ДПСУ чинить тиск на військовослужбовців його підрозділу. За його словами, всім незгодним з ліквідацією відділення пропонують переведення до піхоти на Добропільському напрямку Донецької області. Також Юрій Касьянов заявив, що офіцера підрозділу "тримають у заручниках", не дозволяючи йому вийти за межі військової частини вже дві доби. Пізніше Касьянов написав, що офіцера звільнено з посади виконувача обов'язків командира.

Нагадаємо, 15 вересня видання "УП" писало, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувачів двох корпусів через втрати позицій у їхній зоні відповідальності.