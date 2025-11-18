"Навряд чи залишиться без наслідків": у Кремлі висловились про скандал з "плівками Міндіча"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував корупційний скандал в Україні через викриту масштабну схему у сфері енергетики. Він заявив, що європейці тепер 10 разів подумають, перш ніж "хоч копійку" передати Києву.

Під час пресконференції речника Кремля запитали, чи може скандал з "плівками Міндіча" відбитись на фінансовій підтримці України та спровокувати новий мітинг на Майдані. Про це 18 листопада повідомили у "РИА Новости".

"Мені важко зараз сказати, до чого це призведе. Однозначно можна констатувати, що цей скандал навряд чи залишиться без наслідків", — відповів Пєсков.

З його слів, росіяни вже "чули голоси з європейських столиць", що там тепер "схильні 10 разів подумати" перед тим, як відправляти Україні "хоч копійку".

"І це, відповідно, обґрунтовано, тому що якщо направляти гроші до Києва, то апріорі можна зрозуміти, що якась частина цих грошей, можливо незначна, буде просто розкрадатися. Тому, безумовно, наслідки цього скандалу вже очевидні. А як вони будуть розвиватися далі, ми всі разом з вами побачимо, — додав прессекретар президента РФ.

Нагадаємо, Фокус публікував матеріал, в якому розібрав схему викритої НАБУ злочинної організації та інформацію про фігурантів скандальної справи. Керівником, ймовірно, був бізнесмен Тимур Міндіч, який перед обшуками виїхав з країни.

Також у Фокуса є окремий матеріал про самого Міндіча — хто він, чим відомий і чому зацікавив НАБУ.

18 листопада у Верховній Раді мали голосувати за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук, які подали заяви на тлі корупційного скандалу. Однак лідер фракції "ЄС" Петро Порошенко озвучив вимогу щодо відставки усього Кабміну, а трибуну заблокували.