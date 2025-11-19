"Кліка Зеленського в корупційному болоті": як західні ЗМІ відреагували на скандал в Україні

На тлі грандіозного корупційного скандалу в українській енергетиці та важкої ситуації на фронті до президента України Володимира Зеленського прикута увага, зокрема, і європейських журналістів, які знизили рівень компліментарності.

Зокрема, одне з найбільших німецьких видань, газета Berliner Zeitung, опублікувало статтю "Україна на грані: між корупцією і військовими втратами — кінець шляху Зеленського?", де поставило, серед іншого, запитання, наскільки глава держави, що воює, замішаний у корупції.

Розповідаючи про скандал із корупцією навколо "Енергоатому" на суму приблизно 100 млн євро, автори матеріалу нагадують, що в центрі схеми фігурує Тимур Міндіч, "близький друг і колишній діловий партнер Зеленського по роботі в продюсерській компанії "Квартал 95", заснованій президентом України 2003 року".

Вони констатують, що компанія набула популярності завдяки серіалу "Слуга народу", де Зеленський грав президента, і що після перемоги на виборах 2019 року він призначив на державні посади численних знайомих того часу.

Міндіч, ідеться в матеріалі, роками отримував комісійні в розмірі до 15% за контрактами на охорону енергетичних об'єктів, відмивав гроші через підставні компанії і частково переказував їх у Росію.

У статті згадується, що ще влітку Зеленський мав намір узяти під контроль НАБУ і САП, однак відмовився від цього після протестів. На той момент антикорупційні органи вже понад рік розслідували схеми.

Не забули автори і про валізи з доларами США, а також про позолочений унітаз.

"Залишається ключове питання: наскільки глибоко сам Зеленський замішаний у корупційному скандалі? Малоймовірно, що його "друзі по уряду" дозволили мільйонам зникнути під його керівництвом без його відома. Зрештою, події, пов'язані з приходом Зеленського до влади, самі по собі викликають питання", — вважають журналісти.

Тут же, серед іншого, згадуються"Документи Пандори", глобальне викриття 2021 року:

"Зеленський і його соратники, ймовірно, були замішані в багатомільйонних транзакціях через компанії, зареєстровані в податкових притулках. Колишній комік, як стверджується, отримав понад $40 млн капіталу через компанію "Квартал 95", пов'язану з олігархом Ігорем Коломойським, незадовго до його обрання президентом у травні 2019 року".

Газета стверджує, що Ігор Коломойський, бізнесмен і мільярдер, був одним із найбільших спонсорів телепрограм Зеленського і поширював контент коміка через його телеканали (група "1+1 Media").

"Ці транзакції здійснювалися в той час, коли Коломойський ще володів "ПриватБанком" — найбільшим банком України. Під час президентства Зеленського Коломойський і його оточення неодноразово потрапляли до заголовків газет, особливо після експропріації "ПриватБанку" урядом", — стверджується в статті.

У березні 2021 року уряд США запровадив санкції проти олігарха. Міністерство юстиції США звинуватило його в переказі сотень мільйонів доларів, отриманих шахрайським шляхом у вигляді позик у "ПриватБанку", у мережу підставних компаній.

З огляду на все вищевикладене, видання задається питанням, як довго і в якому обсязі Європа допомагатиме Україні, яка "тоне в корупції" і "близька до втрати Покровська і частини Запорізької області".

"Замість того, щоб розмірковувати про те, чи можуть масштабні поставки зброї та фінансова допомога стати проблемою, ЄС зараз стурбований тим, скільки ще грошей слід влити в українську корупційну трясовину", — констатують аналітики.

Зі свого боку The Washington Post писав, що ще жодне антикорупційне розслідування, яке стосувалося б представників влади, з часів початку президентського терміну Зеленського, не мало настільки ж серйозного ефекту на його статус.

Нагадаємо, розслідування НАБУ встановило, що протягом 2025 року Тимур Міндіч, користуючись своїм впливом і дружніми зв'язками з президентом України, організував незаконну діяльність у різних сферах економіки.