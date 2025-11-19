"Клика Зеленского в коррупционном болоте": как западные СМИ отреагировали на скандал в Украине

На фоне грандиозного коррупционного скандала в украинской энергетике и тяжелой ситуации на фронте к президенту Украины Владимиру Зеленскому приковано внимание в том числе и европейских журналистов, которые снизили уровень комплиментарности.

В частности, одно из крупнейших немецких изданий, газета Berliner Zeitung, опубликовало статью "Украина на грани: между коррупцией и военными потерями – конец пути Зеленского?", где задалась, среди прочего, вопросом, насколько глава воюющего государства замешан в коррупции.

Рассказывая о скандале с коррупцией вокруг "Энергоатома" на сумму около 100 млн евро, авторы материла напоминают, что в центре схемы фигурирует Тимур Миндич, "близкий друг и бывший деловой партнер Зеленского по работе в продюсерской компании "Квартал 95", основанной президентом Украины в 2003 году".

Они констатируют, что компания приобрела популярность благодаря сериалу "Слуга народа", где Зеленский играл президента, и что после победы на выборах 2019 года он назначил на государственные должности многочисленных знакомых того времени.

Миндич, говорится в материале, годами получал комиссионные в размере до 15% по контрактам на охрану энергетических объектов, отмывал деньги через подставные компании и частично переводил их в Россию.

В статье упоминается, что еще летом Зеленский намеревался взять под контроль НАБУ и САП, однако отказался от этого после протестов. На тот момент антикоррупционные органы уже больше года расследовали схемы.

Не забыли авторы и о чемоданах с долларами США, а также о позолоченном унитазе.

"Остается ключевой вопрос: насколько глубоко сам Зеленский замешан в коррупционном скандале? Маловероятно, что его "друзья по правительству" позволили миллионам исчезнуть под его руководством без его ведома. В конечном счете, события, связанные с приходом Зеленского к власти, сами по себе вызывают вопросы", – считают журналисты.

Тут же, среди прочего, упоминаются "Документы Пандоры", глобальное разоблачение 2021 года:

"Зеленский и его соратники предположительно были замешаны в многомиллионных транзакциях через компании, зарегистрированные в налоговых убежищах. Бывший комик, как утверждается, получил более $40 млн капитала через компанию "Квартал 95", связанную с олигархом Игорем Коломойским, незадолго до его избрания президентом в мае 2019 года".

Газета утверждает, что Игорь Коломойский, бизнесмен и миллиардер, был одним из крупнейших спонсоров телепрограмм Зеленского и распространял контент комика через его телеканалы (группа "1+1 Media").

"Эти транзакции осуществлялись в то время, когда Коломойский еще владел "ПриватБанком" — крупнейшим банком Украины. Во время президентства Зеленского Коломойский и его окружение неоднократно попадали в заголовки газет, особенно после экспроприации "ПриватБанка" правительством", – утверждается в статье.

В марте 2021 года правительство США ввело санкции против олигарха. Министерство юстиции США обвинило его в переводе сотен миллионов долларов, полученных мошенническим путем в виде займов в "ПриватБанке", в сеть подставных компаний.

Исходя из всего вышеизложенного, издание задается вопросом, как долго и в каком объеме Европа будет помогать Украине, которая "тонет в коррупции" и "близка к потере Покровска и части Запорожской области".

"Вместо того чтобы размышлять о том, могут ли масштабные поставки оружия и финансовая помощь стать проблемой, ЕС сейчас озабочен тем, сколько еще денег следует влить в украинскую коррупционную трясину", – констатируют аналитики.

В свою очередь The Washington Post писал, что еще ни одно антикоррупционное расследование, которое касалось бы представителей власти, со времен начала президентского срока Зеленского, не имело столь же серьезного эффекта на его статус.

Напомним, расследование НАБУ установило, что в течение 2025 года Тимур Миндич, пользуясь своим влиянием и дружескими связями с президентом Украины, организовал незаконную деятельность в различных сферах экономики.