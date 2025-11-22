"Існує ілюзія": Венс розкрив три ключові умови, які містить мирний план для України

Будь-який мирний план щодо завершення російсько-української війни обов'язково повинен припинити вбивства та бути прийнятним як для РФ, так і для України.

Політики або дипломати, які живуть у світі ілюзій, не зможуть досягнути миру, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Кожна критика мирної угоди, над якою працює адміністрація, є або неправильним розумінням угоди, або неправильним трактуванням деяких критичних реалій на місці", — написав Венс.

Він також оприлюднив три ключові принципи, які повинен містити будь-який план миру між Україною і Росією:

припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України;

бути прийнятним як для Росії, так і для України;

максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.

"Існує ілюзія, що якщо ми просто надамо більше грошей, більше зброї або більше санкцій, перемога буде близько. Мир не буде досягнутий невдалими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. Він може бути досягнутий розумними людьми, які живуть у реальному світі", — наголосив Венс.

Відео дня

Пост Венса Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 листопада Трамп пригрозив зупинити допомогу Україні, якщо Зеленський не погодиться на його мирний план.

Фокус також писав про те, що за мирним планом Трампа РФ здобуде територію розміром з Люксембург.