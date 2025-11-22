"Существует иллюзия": Вэнс раскрыл три ключевых условия, которые содержит мирный план для Украины

Любой мирный план по завершению российско-украинской войны обязательно должен прекратить убийства и быть приемлемым как для РФ, так и для Украины.

Политики или дипломаты, которые живут в мире иллюзий, не смогут достичь мира, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Каждая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, является либо неправильным пониманием соглашения, либо неправильной трактовкой некоторых критических реалий на месте", — написал Вэнс.

Он также обнародовал три ключевых принципа, которые должен содержать любой план мира между Украиной и Россией:

прекратить убийства, сохраняя при этом суверенитет Украины;

быть приемлемым как для России, так и для Украины;

максимизировать шансы на то, что война не начнется снова.

"Существует иллюзия, что если мы просто предоставим больше денег, больше оружия или больше санкций, победа будет близко. Мир не будет достигнут неудачными дипломатами или политиками, которые живут в мире иллюзий. Он может быть достигнут умными людьми, которые живут в реальном мире", — подчеркнул Вэнс.

Пост Венса

