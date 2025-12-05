Стерненко, Федишин та Байдак: Зеленський нагородив українських волонтерів

Президент України Володимир Зеленський до Дня волонтера відзначив низку українських волонтерів. Вони отримали відзнаку "Золоте серце".

Загалом нагороджено було 45 волонтерів. Про нагородження повідомляється на сайті Офісу президента.

Крім того Зеленський привітав волонтерів у своєму Telegram. Він подякував всім тим, хто не залишається байдужим та підтримує Україну, наш захист, наших воїнів, життя в наших громадах.

"Від перших днів війни з 2014 року, від перших днів повномасштабного вторгнення з 24 лютого захист України ніколи не був у меншості — мільйони людей долучилися до оборони нашої незалежності, нашого життя. І саме так, у єдності, українці втримали російських окупантів за межею фронту", — наголосив Зеленський.

Хто отримав відзнаку "Золоте серце"

Володимир Зеленський нагородив 45 волонтерів. Зокрема, це:

Василь Байдак

Стендап-комік Василь Байдак, який організував численні благодійні концерти й тури, з яких 100 % прибутку спрямував на армію, системно залучає аудиторію через соціальні мережі для збору коштів, закуповує дрони, тепловізори, медичні засоби, аптечки, тактичне оснащення та засоби зв'язку.

Зокрема, під час сольного стендап-концерту в Палаці Спорту Байдак зібрав 6 548 749 гривень. Усі гроші було передано на потреби Сил оборони України.

Під час аукціону він продав сценічні декорації, картонну фігуру директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, ніж від Сергія Стерненка і навіть власні штани.

Антон Пижиков

Керівник департаменту закупівель БО "Благодійний фонд Сергія Притули" Антон Пижиков волонтерить з 2014-го року. З початком повномасштабної війни ініціював проєкт із придбання 1 тис. приладів нічного бачення для Сил оборони та отримав експортну ліцензію від США на придбання відповідних приладів PVS-14 третього покоління.

Загалом "Фонд Притули" зібрав майже 2 млрд гривень лише в 2025-му році, йдеться в статистиці "Опендатабот". А з 2022-го року сума зборів на допомогу українській армії перевищила 10 млрд гривень.

Зокрема, зараз триває збір "Єдинозбір", метою якого є зібрати 1 млрд гривень на передові дрони-перехоплювачі, які дають змогу ефективно знешкоджувати "Шахеди" якнайближче до лінії фронту, суттєво знижуючи ризики для інфраструктури в тилу. Водночас вартість такого перехоплення значно нижча за вартість "Шахеда".

Збір проводиться спільно з 412-ою бригадою Nemesis та Світовим конгресом українців.

Сергій Стерненко

Волонтер, засновник БО "Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко був відзначений за те, що загальна сума коштів, які його фонд зібрав для потреб ЗСУ, сягає майже 6 млрд грн. Зокрема, він забезпечив закупівлю та передавання понад 244 тис. дронів, зокрема перехоплювачів "Шахедів", для військових підрозділів. Також Стерненко постійно допомагає конкретним бойовим підрозділам на гарячих ділянках фронту.

Станом на зараз має чотири основні збори:

"Поточний Русоріз" — збір, зосереджений на акумулюванні коштів на придбанні 8 тисяч FPV-дронів на місяць.

"Шахедоріз" — проєкт зі збільшення спроможностей Сил оборони України для знищення "Шахедів" та "Гербер" дронами-перехоплювачами.

"Небесний Русоріз" — проєкт для захисту неба від ворожих розвідувальних дронів та малих БпЛА-камікадзе.

"ReDrone" — проєкт, спрямований на фінансування покращення і переобладнання дронів від держави відповідно до потреб кожної конкретної бойової ситуації.

Водночас, за підсумками листопада, "Фонд Стерненка" зібрав найбільшу суму коштів серед усіх мілітарних фондів — понад 330 мільйонів гривень. Завдяки цьому вдалося закупити рекордну для нас кількість дронів-перехоплювачів — 1 566. І це були перші українські дрони, якими вдалося збити реактивні "Шахеди", наголосили в повідомленні фонду.

Ірина Федишин

Волонтерка, співачка, директорка БО "Благодійний фонд Ірини Федишин" Ірина Човник (Федишин) за час війни організувала та провела понад 240 благодійних концертів в Україні й за кордоном. Усі кошти з концертів були спрямовані на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі. Зокрема, вона придбала та передала понад 400 одиниць військової техніки й сотні одиниць спорядження. Також Федишин допомагала ВПО та жителям деокупованих територій.

У листопаді Федишин повідомила, що передає ще 40 автомобілів на фронт завдяки зібраним коштам на концертах.

Вона також оголосила новий тур "Україна колядує", який пройде Америкою та Канадою, європейськими містами та Україною. Федишин обіцяє продовжити добру справу допомагати нашим захисникам.

Повний перелік нагороджених:

Волонтер Василь Байдак;

Волонтерка, директорка Товариства "Центр реабілітації "Милосердя та Здоровʼя" Катерина Богадельнікова;

Волонтерка, членкиня ГО "Ветерани військової контррозвідки України" Олександра Борисова;

Волонтер БО "Благодійний фонд "Правота" Артем Волошин;

Волонтерка ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Валерія Грачова;

Співзасновник благодійного фонду "Сплав" Олексій Даценко;

Волонтерка ГО Rebel Volunteers Христина Дмитриченко;

Волонтерка, співзасновниця ГО "Єдність та допомога" Ольга Домбровська;

Волонтерка БО "Благодійний фонд "Справжні українці" Анна Донець;

Волонтер, настоятель Свято-Успенської Унівської лаври Студійського уставу УГКЦ у 2010–2024 роках Микола (Макарій) Дутка;

Голова ГО "Штаб матерів та родин воїнів України" Емілія Євсєєва;

Волонтер, директор БО "Благодійний фонд "Джерело Відродження" (CFSR) Сергій Жук;

Волонтер, директор БО "Благодійний фонд "ІТ для перемоги" Віктор Іванков;

Волонтерка Галина Кравець;

Волонтерка БО "Благодійний фонд "Бойовий волонтер України" Тетяна Критюк;

Волонтерка Олена Кузьмішкіна;

Волонтер, співзасновник БФ "ФАЙНЕ.ЮА" Юрій Кулик;

Секретарка Наглядової ради ГО "Серце Азовсталі" Тетяна Кухоцька;

Голова ГО "Зміст Полтава" Аліса Куценко;

Волонтерка, співзасновниця ГО "Крила Янгола" Роксана Лещенко;

Волонтерка, юристка ГО "Народна самооборона Львівщини" Марта Лігус;

Волонтер ГО "СИЛЬНІ БО ВІЛЬНІ" Павло Матвієць (посмертно);

Волонтерка, членкиня відокремленого підрозділу ГО "Спілка вірмен України Кіровоградської області" Сірвард Мноян;

Координатор-волонтер Суверенного Мальтійського ордену в Канаді Джастін Морін-Карпент'є;

Волонтерка Наталія Паленичка;

Керівник департаменту закупівель БО "Благодійний фонд Сергія Притули" Антон Пижиков;

Волонтер, голова правління та співзасновник БФ "Шведський центр допомоги" Сергій Порохнавець;

Волонтер, благодійник, засновник та голова наглядової ради благодійного фонду "МіСт імені Михайла Савенка" Дмитро Савенко;

Настоятель Прокатедрального собору Святої Софії (Рим) Ярослав Семеген;

Волонтерка, операційна координаторка ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Юлія Середенко;

Волонтер, голова ГО "Наш Батальйон" В'ячеслав Скічко;

Волонтерки Людмила та Раїса Собуцькі;

Волонтер, засновник БО "Благодійний фонд "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко;

Волонтер, менеджер з тактичної медицини благодійного фонду "Разом для України" Матвій Суслов;

Волонтерка, благодійниця та керівниця відділу БО "Благодійний Фонд "Район # 1" Катерина Терехова;

Волонтер, керівник Товариства "Папірінвест" Андрій Фесун;

Волонтер, керівник ГО "Шотландія – Україна" Андрій Харланов;

Волонтерка, координаторка громадської ініціативи "Армія SOS Кропивницький" Оксана Червоная;

Волонтерка, директорка БО "Благодійний фонд "Артанія Україна" Тетяна Черновська;

Волонтерка, співачка, директорка БО "Благодійний фонд Ірини Федишин" Ірина Човник (Федишин);

Координаторка військової спільноти проєкту Victory Drones ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Ганна Шкарупа;

Волонтерка Наталія Шуліка;

Волонтер, перший заступник голови правління ГО "Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій та силових структур" Іван Якушев;

Волонтер, радник генерального директора Товариства "Престиж-Авто" Анатолій Ящук.

