Стерненко, Федишин и Байдак: Зеленский наградил украинских волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню волонтера отметил ряд украинских волонтеров. Они получили награду "Золотое сердце".

Всего награждены были 45 волонтеров. О награждении сообщается на сайте Офиса президента.

Кроме того Зеленский поздравил волонтеров в своем Telegram. Он поблагодарил всех тех, кто не остается равнодушным и поддерживает Украину, нашу защиту, наших воинов, жизнь в наших общинах.

"С первых дней войны с 2014 года, с первых дней полномасштабного вторжения с 24 февраля защита Украины никогда не была в меньшинстве — миллионы людей присоединились к обороне нашей независимости, нашей жизни. И именно так, в единстве, украинцы удержали российских оккупантов за чертой фронта", — подчеркнул Зеленский.

Кто получил награду "Золотое сердце"

Владимир Зеленский наградил 45 волонтеров. В частности, это:

Василий Байдак

Стендап-комик Василий Байдак, организовавший многочисленные благотворительные концерты и туры, из которых 100% прибыли направил на армию, системно привлекает аудиторию через социальные сети для сбора средств, закупает дроны, тепловизоры, медицинские средства, аптечки, тактическое оснащение и средства связи.

В частности, во время сольного стендап-концерта во Дворце Спорта Байдак собрал собрал 6 548 749 гривен. Все деньги были переданы на нужды Сил обороны Украины.

Во время аукциона он продал сценические декорации, картонную фигуру директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, нож от Сергея Стерненко и даже собственные штаны.

Антон Пижиков

Руководитель департамента закупок БО "Благотворительный фонд Сергея Притулы" Антон Пижиков волонтерит с 2014-го года. С началом полномасштабной войны инициировал проект по приобретению 1 тыс. приборов ночного видения для Сил обороны и получил экспортную лицензию от США на приобретение соответствующих приборов PVS-14 третьего поколения.

В целом "Фонд Притулы" собрал почти 2 млрд гривен только в 2025-м году, говорится в статистике "Опендатабот". А с 2022-го года сумма сборов на помощь украинской армии превысила 10 млрд гривен.

В частности, сейчас идет сбор"Единосбор", целью которого является собрать 1 млрд гривен на передовые дроны-перехватчики, которые позволяют эффективно обезвреживать "Шахеды" как можно ближе к линии фронта, существенно снижая риски для инфраструктуры в тылу. При этом, стоимость такого перехвата значительно ниже стоимости "Шахеда".

Сбор проводится совместно с 412-й бригадой Nemesis и Всемирным конгрессом украинцев.

Сергей Стерненко

Волонтер, основатель БО "Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко был отмечен за то, что общая сумма средств, которые его фонд собрал для нужд ВСУ, достигает около 6 млрд грн. В частности, он обеспечил закупку и передачу более 244 тыс. дронов, в частности перехватчиков "Шахедов", для военных подразделений. Также Стерненко постоянно помогает конкретным боевым подразделениям на горячих участках фронта.

По состоянию на сейчас имеет четыре основных сбора:

"Текущий Русорез" — сбор, сосредоточенный на аккумулировании средств на приобретение 8 тысяч FPV-дронов в месяц.

"Шахедорез" — проект по увеличению возможностей Сил обороны Украины для уничтожения "Шахедов" и "Гербер" дронами-перехватчиками.

"Небесный Русорез" — проект для защиты неба от вражеских разведывательных дронов и малых БПЛА-камикадзе.

"ReDrone" — проект, направленный на финансирование улучшения и переоборудования дронов от государства в соответствии с потребностями каждой конкретной боевой ситуации.

При этом, по итогам ноября, "Фонд Стерненко" собрал наибольшую сумму средств среди всех милитаристских фондов — более 330 миллионов гривен. Благодаря этому удалось закупить рекордное для нас количество дронов-перехватчиков — 1 566. И это были первые украинские дроны, которыми удалось сбить реактивные "Шахеды", отметили в сообщении фонда.

Ирина Федишин

Волонтер, певица, директор БО "Благотворительный фонд Ирины Федишин" Ирина Човник (Федишин) за время войны организовала и провела более 240 благотворительных концертов в Украине и за рубежом. Все средства с концертов были направлены на нужды ВСУ и гуманитарные цели. В частности, она приобрела и передала более 400 единиц военной техники и сотни единиц снаряжения. Также Федишин помогала ВПЛ и жителям деоккупированных территорий.

В ноябре Федишин сообщила, что передает еще 40 автомобилей на фронт благодаря собранным средствам на концертах.

Она также объявила новый тур "Украина колядует", который пройдет по Америке и Канаде, европейским городам и Украине. Федишин обещает продолжить доброе дело помогать нашим защитникам.

Полный перечень награжденных:

Волонтер Василий Байдак;

Волонтер, директор Общества "Центр реабилитации "Милосердие и Здоровье" Екатерина Богадельникова;

Волонтер, член ОО "Ветераны военной контрразведки Украины" Александра Борисова;

Волонтер БО "Благотворительный фонд "Правота" Артем Волошин;

Волонтер ОО "Центр поддержки аэроразведки" Валерия Грачева;

Соучредитель благотворительного фонда "Сплав" Алексей Даценко;

Волонтер ОО Rebel Volunteers Кристина Дмитриченко;

Волонтер, соучредитель ОО "Единство и помощь" Ольга Домбровская;

Волонтер БО "Благотворительный фонд "Настоящие украинцы" Анна Донец;

Волонтер, настоятель Свято-Успенской Унивской лавры Студийского устава УГКЦ в 2010-2024 годах Николай (Макарий) Дутка;

Председатель ОО "Штаб матерей и семей воинов Украины" Эмилия Евсеева;

Волонтер, директор БО "Благотворительный фонд "Источник Возрождения" (CFSR) Сергей Жук;

Волонтер, директор БО "Благотворительный фонд "ИТ для победы" Виктор Иванков;

Волонтер Галина Кравец;

Волонтер БО "Благотворительный фонд "Боевой волонтер Украины" Татьяна Критюк;

Волонтер Елена Кузьмишкина;

Волонтер, соучредитель БФ "ФАЙНЕ.ЮА" Юрий Кулик;

Секретарь Наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая;

Председатель ОО "Содержание Полтава" Алиса Куценко;

Волонтер, соучредитель ОО "Крылья Ангела" Роксана Лещенко;

Волонтер, юрист ОО "Народная самооборона Львовщины" Марта Лигус;

Волонтер ОО "СИЛЬНЫЕ БО СВОБОДНЫЕ" Павел Матвиец (посмертно);

Волонтер, член обособленного подразделения ОО "Союз армян Украины Кировоградской области" Сирвард Мноян;

Координатор-волонтер Суверенного Мальтийского ордена в Канаде Джастин Морин-Карпентье;

Волонтер Наталья Паленичка;

Руководитель департамента закупок БО "Благотворительный фонд Сергея Притулы" Антон Пижиков;

Волонтер, председатель правления и соучредитель БФ "Шведский центр помощи" Сергей Порохнавец;

Волонтер, благотворитель, основатель и председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "МиСт имени Михаила Савенко" Дмитрий Савенко;

Настоятель Прокатедрального собора Святой Софии (Рим) Ярослав Семеген;

Волонтер, операционный координатор ОО "Центр поддержки аэроразведки" Юлия Середенко;

Волонтер, председатель ОО "Наш Батальон" Вячеслав Скичко

Волонтеры Людмила и Раиса Собуцкие;

Волонтер, основатель БО "Благотворительный фонд "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко;

Волонтер, менеджер по тактической медицине благотворительного фонда "Вместе для Украины" Матвей Суслов;

Волонтер, благотворительница и руководитель отдела БО "Благотворительный Фонд "Район # 1" Екатерина Терехова;

Волонтер, руководитель Общества "Папиринвест" Андрей Фесун;

Волонтер, руководитель ОО "Шотландия — Украина" Андрей Харланов;

Волонтер, координатор общественной инициативы "Армия SOS Кропивницкий" Оксана Червоная;

Волонтер, директор БО "Благотворительный фонд "Артания Украина" Татьяна Черновская;

Волонтер, певица, директор БО "Благотворительный фонд Ирины Федишин" Ирина Човник (Федишин);

Координатор военного сообщества проекта Victory Drones ОО "Центр поддержки аэроразведки" Анна Шкарупа;

Волонтер Наталья Шулика;

Волонтер, первый заместитель председателя правления ОО "Полтавская областная организация инвалидов войны, Вооруженных Сил, участников боевых действий и силовых структур" Иван Якушев;

Волонтер, советник генерального директора Общества "Престиж-Авто" Анатолий Ящук.

Напомним, основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заинтриговал украинцев, опубликовав видео, снятое возле одного из макетов истребителей F-16, переданных союзниками.

Ранее Сергей Стерненко заявил, что принятый нардепами бюджет Украины на 2026 год грозит государству уничтожением. Он возмутился отсутствием повышением зарплат военным на фоне увеличения фондов депутатов и расходов на телемарафон.