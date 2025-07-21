Такого в Украине еще не было: Тарас Чмут заинтриговал новым анонсом в самолете (видео)

Основатель "Украинского милитарного центра" и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заинтриговал украинцев.

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А странице фонда "Повернись живим" он опубликовал видео, снятое возле одного из макетов истребителей F-16, переданных союзниками. Чмут сидит в кабине пилота, а позже позирует возле него.

Также он акцентировал внимание на болванке ракеты "воздух-воздух" AIM-9M.

"Завтра что-то будет. Такого мы еще не делали. Такого в Украине еще не было", – говорится в публикации.

Сам же Чмут пообещал "интересные новости уже скоро" и предложил пользователям угадать, о чем идет речь.

В комментариях были даже те, кто написал о передаче новейшего истребителя F-35, а также звучали версии об отечественных КАБах, ФАБах и антидроновых самолетах.

Почти две недели назад Чмут дал большое интервью "Украинской правде", где рассказал о том, что в украинской армии распространяется необъективная информация о ситуации на фронте, а за правду командиров могут наказать.

Он также указал на проблемы в управлении украинскими подразделениями. По его словам, к бригадам, рассчитанным на 2-5 тысяч человек, добавляют приданные подразделения из Национальной гвардии, Национальной полиции, территориальной обороны, Воздушных сил, отдельных стрелковых батальонов и тому подобное. Этими дополнительными подразделениями размером от батальона на 100 человек до большого взвода "затыкают дыры", и это создает хаос в управлении.

В ноябре прошлого года Тарас откровенно высказался о мобилизации, отметив, что в армию необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, чтобы решить проблему нехватки людей.

Ранее Фокус писал, что Чмут объяснил, как экспорт ОПК поможет Украине в войне.