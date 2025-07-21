Такого в Україні ще не було: Тарас Чмут заінтригував новим анонсом у літаку (відео)

Засновник "Українського мілітарного центру" і голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заінтригував українців.

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А сторінці фонду "Повернись живим" він опублікував відео, зняте біля одного з макетів винищувачів F-16, переданих союзниками. Чмут сидить у кабіні пілота, а пізніше позує біля нього.

Також він акцентував увагу на болванці ракети "повітря-повітря" AIM-9M.

"Завтра щось буде. Такого ми ще не робили. Такого в Україні ще не було", — ідеться в публікації.

Сам же Чмут пообіцяв "цікаві новини вже скоро" і запропонував користувачам вгадати, про що йдеться.

У коментарях були навіть ті, хто написав про передачу новітнього винищувача F-35, а також звучали версії про вітчизняні КАБи, ФАБи та антидронові літаки.

Майже два тижні тому Чмут дав велике інтерв'ю "Українській правді", де розповів про те, що в українській армії поширюється необ'єктивна інформація про ситуацію на фронті, а за правду командирів можуть покарати.

Він також вказав на проблеми в управлінні українськими підрозділами. За його словами, до бригад, розрахованих на 2-5 тисяч осіб, додають придані підрозділи з Національної гвардії, Національної поліції, територіальної оборони, Повітряних сил, окремих стрілецьких батальйонів тощо. Цими додатковими підрозділами розміром від батальйону на 100 осіб до великого взводу "затикають дірки", і це створює хаос в управлінні.

У листопаді минулого року Тарас відверто висловився про мобілізацію, зазначивши, що в армію необхідно мобілізувати 500 тисяч осіб, щоб вирішити проблему браку людей.

Раніше Фокус писав, що Чмут пояснив, як експорт ОПК допоможе Україні у війні.