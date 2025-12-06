Мирні переговори щодо України мають проходити в тіні: Буданов про зустріч в ОАЕ

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов уперше дав коментарі щодо переговорного процесу в Абу-Дабі. За словами генерала, мирні переговори, що стосуються завершення війни в Україні, мають відбуватися непублічно, інакше існує ризик їхнього зриву.

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна в кулуарах другого військового молитовного сніданку голова української розвідки зазначив, що будь-які чутливі дипломатичні процеси вимагають максимальної закритості. Тому з повноцінними коментарями щодо переговорів в ОАЕ потрібно почекати.

"Всі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони всі не будуть успішними. Не хочеться, щоб ми їх провалили, тож зачекайте", — відповів Кирило Буданов.

Переговори в Абу-Дабі: що відомо

Нагадаємо, наприкінці листопада західні ЗМІ повідомили, що представник США генерал Чарльз Дрісколл провів закриті зустрічі з російською стороною в Абу-Дабі. Контакти були заздалегідь узгоджені по дипломатичних каналах і не афішувалися через чутливість теми.

Пізніше надійшла інформація, що на зустрічі присутні та представники українських спецслужб. Зокрема, видання Axios повідомляло, що українську команду очолює начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Водночас не уточнювалося, чи відбуваються зустрічі в тристоронньому форматі, чи Вашингтон вів човникові переговори з кожною стороною окремо. Водночас у Пентагоні підтвердили факт переговорів, проте відмовилися розкривати деталі формату і склад російської делегації.

За даними журналістів, переговори в Абу-Дабі стали продовженням процесу, що розпочався в Женеві. Як писало Politico, там відбулися інтенсивні консультації між США, Україною і побічно Росією щодо оновленого мирного плану. Після критики з боку Києва та низки європейських столиць план було скорочено приблизно до 19 пунктів, однак ключові спірні питання залишилися невирішеними.

Пізніше президент РФ Володимир Путін підтвердив, що в Абу-Дабі дійсно відбуваються контакти між представниками російських і українських спецслужб. За його словами, вони обговорюють переважно гуманітарні питання, зокрема обмін військовополоненими.

"Наші спецслужби, російські та українські, завжди перебували в контакті одна з одною, навіть у найважчі часи. І зараз вони перебувають. Чим вони займаються? Вирішенням низки гуманітарних питань, насамперед це пов'язано з обміном військовополонених. І майданчик Абу-Дабі для цього активно використовують", — заявив Путін.

Про деталі переговорів в ОАЕ висловився й глава МЗС РФ Сергій Лавров. Чиновник відповів на запитання, чи брав участь у переговорах Буданов, чи була зустріч російської та української сторін і чи надавався скорочений план. Російський міністр відповів, краще про це "не плескати язиком", а займатися дипломатією.