Мирные переговоры по Украине должны проходить в тени: Буданов о встрече в ОАЭ

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые дал комментарии относительно переговорного процесса в Абу-Даби. По словам генерала, мирные переговоры, касающиеся завершения войны в Украине, должны проходить непублично, иначе существует риск их срыва.

Отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина в кулуарах второго военного молитвенного завтрака глава украинской разведки отметил, что любые чувствительные дипломатические процессы требуют максимальной закрытости. Поэтому с полноценными комментариями относительно переговоров в ОАЭ нужно повременить.

"Все переговоры должны проходить в тени, скажем так. Иначе они все не будут успешными. Не хочется, чтобы мы их провалили, поэтому подождите", — ответил Кирилл Буданов.

Переговоры в Абу-Даби: что известно

Напомним, в конце ноября западные СМИ сообщили, что представитель США генерал Чарльз Дрисколл провел закрытые встречи с российской стороной в Абу-Даби. Контакты были заранее согласованы по дипломатическим каналам и не афишировались из-за чувствительности темы.

Позже поступила информация, что на встрече присутствуют и представители украинских спецслужб. В частности, издание Axios сообщал, что украинскую команду возглавляет начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В то же время не уточнялось, проходят ли встречи в трехстороннем формате или же Вашингтон вел челночные переговоры с каждой стороной по отдельности. При этом в Пентагоне подтвердили факт переговоров, однако отказались раскрывать детали формата и состав российской делегации.

По данным журналистов, переговоры в Абу-Даби стали продолжением процесса, начавшегося в Женеве. Как писало Politico, там прошли интенсивные консультации между США, Украиной и косвенно Россией относительно обновленного мирного плана. После критики со стороны Киева и ряда европейских столиц план был сокращен примерно до 19 пунктов, однако ключевые спорные вопросы остались нерешенными.

Позже президент РФ Владимир Путин подтвердил, что в Абу-Даби действительно проходят контакты между представителями российских и украинских спецслужб. По его словам, они обсуждают главным образом гуманитарные вопросы, в частности обмен военнопленными.

"Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом, даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленных. И площадка Абу-Даби для этого активно используется", — заявил Путин.

О деталях переговоров в ОАЭ высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Чиновник ответил на вопрос, участвовал ли в переговорах Буданов, была ли встреча российской и украинской сторон и предоставлялся ли сокращенный план. Российский министр ответил, лучше об этом "не болтать языком", а заниматься дипломатией.