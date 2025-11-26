Кремль заявил, что в Абу-Даби не обсуждали мирный план США: какая настоящая тема переговоров

В Абу-Даби проходят переговоры по обмену пленными, есть контакты украинских и российских представителей, но мирный план Соединенных Штатов Америки там не обсуждался, заверил представитель Кремля. В Объединенные Арабские Эмираты даже не полетел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. О чем же говорили РФ и Украина и как к этому причастен представитель США? Анализировал ли Кремль обновленные пункты мирного плана и кто стал "роялем в кустах"?

Переговорщик США, который занимается вопросами мира в Украине, действительно неожиданно прибыл в Абу-Даби, хотя там говорят не о завершении войны, а об обмене пленными, сказал представитель президента РФ Юрий Ушаков в комментарии росСМИ. По его словам, обновленную версию мирного плана получили в Москве, и они уверены, что это, вероятно, самый свежий вариант. Ушаков заявил, что "серьезного разговора между двумя сторонами" о завершении войны не было.

Днем 26 ноября Ушаков прокомментировал вопрос мирного плана США и переговоров в Абу-Даби российскому пропагандисту Павлу Зарубину. Чиновник заверил, что о завершении войны не говорили. При этом во время встречи по обмену пленными вдруг появился "рояль в кустах" [речь идет, вероятно, о министре армии США Дэне Дрисколле — ред.]. Американец встретился с представителями РФ и Украины: на какую тему велся разговор, не известно.

"Нет, мирного плана не обсуждали. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался", — заверил Ушаков.

Представитель Кремля заявил, что Москва имеет "последнюю версию" и ситуация "быстро развивается". При этом, как выяснилось, процессу переговоров мешают два фигуранта — украинцы и европейцы.

"Серьезного обсуждения между командами двух сторон еще не было. Но контакты идут, в том числе по телефону, но никто пока не садился за круглый стол и не обсуждал пункты пункта. Такого не было", — сказал он.

Мирный план США — что известно о встрече в Абу-Даби

О деталях переговоров в Абу-Даби 26 ноября высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Чиновник ответил на вопрос, участвовал ли в переговорах глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, была ли встреча российской и украинской сторон и предоставлялся ли сокращенный план. По словам Лаврова, лучше об этом "не болтать языком", а заниматься дипломатией.

Отметим, 20-21 ноября западные медиа сообщили о мирном плане США из 28 пунктов, который содержал давние российские требования о капитуляции Украины. После этого план обсудили представители США и Украины в Женеве: источники журналистов рассказали, что текст сократили на девять пунктов. Ожидается, что основные вопросы станут темой встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Среди возможных тем — требование РФ отдать неоккупированные части Донецкой области, отказ от вступления в НАТО, гарантии безопасности.

Между тем 25 ноября в сети опубликовали записи разговоров спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа с Ушаковым и Ушакова с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Среди обсуждаемых вопросов — советы Уиткоффа относительно разговора Трампа и Путина, а также российский мирный план, который передадут в Вашингтон.

Напоминаем, 26 ноября агентство Reuters предоставило первые доказательства, что текст "мирного плана США" — это российский документ с определенными доработками.