Кремль заявив, що у Абу-Дабі не обговорювали мирний план США: яка справжня тема переговорів

У Абу-Дабі відбуваються переговори щодо обміну полоненими, є контакти українських та російських представників, але мирний план Сполучених Штатів Америки там не обговорювався, запевнив представник Кремля. У Об'єднані Арабські Емірати навіть не полетів голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Про що ж говорили РФ та Україна і як до цього дотичний представник США? Чи аналізував Кремль оновленні пункти мирного плану і хто став "роялем в кущах"?

Перемовник США, який займається питаннями миру в Україні, справді неочікувано прибув до Абу-Дабі, хоч там говорять не про завершення війни, а про обмін полоненим, сказав представник президента РФ Юрій Ушаков у коментарі росЗМІ. З його слів, оновлену версію мирного плану отримали у Москві, і вони впевнені, що це, ймовірно, найсвіжіший варіант. Ушаков заявив, що "серйозної розмови між двома сторонами" щодо завершення війни не було.

Вдень 26 листопада Ушаков прокоментував питання мирного плану США та переговорів у Абу-Дабі російському пропагандисту Павлу Зарубіну. Посадовець запевнив, що про завершення війни не говорили. При цьому під час зустрічі щодо обміну полоненими раптом з'явився "рояль в кущах" [ідеться, ймовірно, про міністра армії США Дена Дрісколла — ред.]. Американець зустрівся з представниками РФ та України: на яку тема велась розмова, не відомо.

"Ні, мирного плану не обговорювали. Мирний план взагалі ще з деталей ні з ким не обговорювався", — запевнив Ушаков.

Представник Кремля заявив, що Москва має "останню версію" і ситуація "швидко розвивається". При цьому, як з'ясувалось, процесу переговорів заважують два фігуранти — українці та європейці.

"Серйозного обговорення між командами двох сторін ще не було. Але контакти йдуть, у тому числі по телефону, але ніхто поки не сідав за круглий стіл і не обговорював пункти пункту. Такого не було", — сказав він.

Мирний план США — що відомо про зустріч в Абу-Дабі

Про деталі переговорів у Абу-Дабі 26 листопада висловився глава МЗС РФ Сергій Лавров. Посадовець відповів на питання, чи брав участь у переговорах голова ГУР Міноборони Кирило Буданов, чи була зустріч російської та української сторін і чи надавався скорочений план. Зі слів Лаврова, краще про це "не плескати язиком", а займатись дипломатією.

Зазначимо, 20-21 листопада західні медіа повідомили про мирний план США з 28 пунктів, який містив давні російські вимоги щодо капітуляції України. Після цього план обговорили представники США та України у Женеві: джерела журналістів розповіли, що текст скоротили на дев'ять пунктів. Очікується, що основні питання стануть темою зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Серед можливих тем — вимога РФ віддати неокуповані частини Донецької області, відмова від вступу до НАТО, гарантії безпеки.

Тим часом 25 листопада у мережі опублікували записи розмов спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа з Ушаковим та Ушакова з представником президента РФ Кирилом Дмитрієвим. Серед обговорюваних питань — поради Віткоффа щодо розмови Трампа і Путіна, а також російський мирний план, який передадуть у Вашингтон.

Нагадуємо, 26 листопада агентство Reuters надало перші докази, що за текст "мирного плану США" — це російський документ з певними доопрацюваннями.