Міндіча намагалися застрелити в Ізраїлі: Коломойський озвучив деталі замаху

За словами бізнесмена, замах на Тимура Міндіча стався 28 листопада в Ізраїлі. Унаслідок інциденту було поранено домробітницю.

Про це він розповів на засіданні суду 10 грудня, написав у себе в Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

За словами Коломойського, було поранено домробітницю.

"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано", — додав він. Також бізнесмен сказав, що зловмисники переплутали будинки, тому їхній задум не вдався.

Новина доповнюється.