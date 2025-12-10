Політика Обшуки НАБУ у Єрмака, Міндіча та в "Енергоатомі"
Міндіча намагалися застрелити в Ізраїлі: Коломойський озвучив деталі замаху
За словами бізнесмена, замах на Тимура Міндіча стався 28 листопада в Ізраїлі. Унаслідок інциденту було поранено домробітницю.
Про це він розповів на засіданні суду 10 грудня, написав у себе в Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
За словами Коломойського, було поранено домробітницю.
"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано", — додав він. Також бізнесмен сказав, що зловмисники переплутали будинки, тому їхній задум не вдався.
