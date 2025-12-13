Татарова звільняють з ОП, — Гончаренко

Заступника Офісу Президента України Олега Татарова нібито звільняють з його посади.

Про те, що його попросять на вихід із посади, яку Тататров обіймав із 2020 року, написав у Telegram-каналі народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

"Щоб розійтися не дуже погано, Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось. Але у Малюка якось місця для того, "хто вбивав чеченців", не знайшлося. Тому, скоріш за все, Татаров перейде в ГУР", — написав парламентарій.

В Офісі Президента цю інформацію поки ніяк не коментували.

Після звільнення з посади глави ОП Андрія Єрмака адміністрація глави держави залишається "безхазяйною". На посаду керівника озвучували такі кандидатури, як глава Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль і керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Однак 11 грудня під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський заявив, що наразі для нього в пріоритеті завершення війни та робота зі США і коаліцією охочих, а не призначення глави Офісу президента.

Олег Татаров: чим запам'ятався

У 2024 році журналісти "Схем" з'ясували, що Олег Татаров щонайменше дев'ять разів літав до Москви після окупації Криму і вторгнення Росії на Донбас.

За словами розслідувачів, оскільки після 2014 авіасполучення між Україною і Росією було зупинено, у більшості поїздок Татаров добирався до Москви з Києва через Мінськ.

Сам Татаров цю інформацію спростував, назвавши розслідування журналістів "фейком" і зазначивши, що жодних поїздок або контактів із представниками Росії у нього не було.

"Зазвичай я не коментую будь-які публікації щодо себе. Але у зв'язку з війною, яку веде Росія проти нашої країни, вважаю за необхідне все ж таки прокоментувати цей фейк, який був поширений сьогодні", — сказав Татаров 7 листопада минулого року.

Роком раніше, у 2023-му, журналіст Михайло Ткач дізнався, що будинок у Козині, в якому проживає Олег Татаров, купили за заниженою вартістю, а продаж відбувся між знайомими особами, що може свідчити про фіктивність такої угоди.

При цьому сім'я екс-власника маєтку пов'язана з людьми з оточення Януковича.

У серпні 2024 року президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що заступник глави ОП Олег Татаров разом із головою СБУ Василем Малюком "вбивали чеченців" у Києві. Він зазначив, що якщо він "вижене" Татарова, то його вб'ють росіяни.

Пізніше радник глави держави Михайло Подоляк прокоментував, за що Зеленський цінує Татарова.

"Пан Татаров досить ефективно модерує сектор правоохоронних органів. Президенту комфортно, він отримує всю необхідну для його роботи інформацію, яку готують ті чи інші заступники голови ОП", — розповів він.

У грудні 2024-го журналісти встановили зв'язки Олега Татарова з низкою впливових правоохоронців, які є його земляками з Новоукраїнки в Кіровоградській області. Вони мають давні особисті та професійні стосунки, разом працювали, писали наукові роботи. Деякі з них заперечують свій зв'язок із високопоставленим чиновником.

Нагадаємо, Олег Татаров був серед тих, хто підтримав звільнення Андрія Єрмака.