Татарова увольняют из ОП, – Гончаренко

Заместителя Офиса Президента Украины Олега Татарова якобы увольняют с его поста.

О том, что его попросят на выход с должности, которую Тататров занимал с 2020 года, написал в Telegram-канале народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Чтобы разойтись не очень плохо, Зеленский предлагал Малюку взять его кем-то. Но у Малюка как-то места для того, "кто убивал чеченцев", не нашлось. Поэтому, скорее всего, Татаров перейдет в ГУР", – написал парламентарий.

В Офисе Президента эту информацию пока никак не комментировали.

После увольнения с поста главы ОП Андрея Ермака администрация главі государства остается "бесхозной". На должность руководителя озвучивались такие кандидатуры как глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Однако 11 декабря во время общения с журналистами Владимир Зеленский заявил, что сейчас для него в приоритете завершение войны и работа с США и коалицией желающих, а не назначение главы Офиса президента.

Олег Татаров: чем запомнился

В 2024 году журналисты "Схем" выяснили, что Олег Татаров минимум девять раз летал в Москву после оккупации Крыма и вторжения России на Донбасс.

По словам расследователей, поскольку после 2014 авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, в большинстве поездок Татаров добирался до Москвы из Киева через Минск.

Сам Татаров эту информацию опроверг, назвав расследование журналистов "фейком" и отметив, что никаких поездок или контактов с представителями России у него не было.

"Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", — сказал Татаров 7 ноября прошлого года.

Годом ранее, в 2023-м, журналист Михаил Ткач узнал, что дом в Козине, в котором проживает Олег Татаров, купили по заниженной стоимости, а продажа состоялась между знакомыми лицами, что может свидетельствовать о фиктивности такой сделки

При этом семья экс-владельца имения связана с людьми из окружения Януковича.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров вместе с главой СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев" в Киеве. Он отметил, что если он "выгонит" Татарова, то его убьют россияне.

Позже советник главы государства Михаил Подоляк прокомментировал, за что Зеленский ценит Татарова.

"Господин Татаров достаточно эффективно модерирует сектор правоохранительных органов. Президенту комфортно, он получает всю необходимую для его работы информацию, которую готовят те или иные заместители главы ОП", — рассказал он.

В декабре 2024-го журналисты установили связи Олега Татарова с рядом влиятельных правоохранителей, которые являются его земляками из Новоукраинки в Кировоградской области. Они имеют давние личные и профессиональные отношения, вместе работали, писали научные работы. Некоторые из них отрицают свою связь с высокопоставленным чиновником.

Напомним, Олег Татаров был среди тех, кто поддержал увольнение Андрея Ермака.